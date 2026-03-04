China trimite un emisar special în Orientul Mijlociu, pe fondul escaladării conflictului

China va trimite un emisar special în Orientul Mijlociu pentru mediere, le-a spus miercuri ministrul de externe, Wang Yi (foto), omologilor săi din Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, pe fondul escaladării conflictului din regiune.

Beijingul apreciază reţinerea Arabiei Saudite şi insistenţa acesteia de a rezolva problemele prin mijloace paşnice, a declarat Wang într-o convorbire telefonică cu ministrul saudit, potrivit Ministerului chinez de Externe.

Într-o convorbire telefonică separată cu ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, Wang Yi a spus că „linia roşie” a protejării civililor în conflicte nu trebuie depăşită şi că ţintele non-militare, inclusiv cele care implică energia, nu trebuie atacate. El a solicitat, de asemenea, protejarea siguranţei rutelor maritime.

În apărarea Spaniei

China a respins miercuri ideea utilizării comerțului ca instrument de presiune politică după ce președintele american Donald Trump a amenințat că va întrerupe relațiile comerciale cu Spania din cauza poziției Madridului față de războiul din Iran și a afirmat că loviturile militare ale SUA și Israelului împotriva Iranului încalcă dreptul internațional, informează Agerpres.

Reacția celei de-a doua economii a lumii are loc la o zi după ce președintele Trump a atacat guvernul spaniol pentru că a refuzat autorizarea utilizării bazelor de la Rota (Cadiz) și Moron (Sevilla) pentru operațiuni legate de ofensiva împotriva Iranului.

Răspunsul executivului spaniol condus de Pedro Sanchez la amenințările liderului american a fost că Madridul își respectă angajamentele față de NATO și că orice revizuire a relației bilaterale va trebui să respecte legalitatea internațională și acordurile dintre UE și SUA.

La rândul său, Comisia Europeană și-a exprimat încrederea că Washingtonul își va respecta angajamentele comerciale și a afirmat că va proteja interesele UE.

