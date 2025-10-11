China impune o taxă pe navele americane ce îi intră în porturi – SUA au impus o taxă similară – Se reaprind tensiunile

China a anunțat vineri că va impune taxe speciale navelor americane din porturile chinezești, ca represalii pentru măsuri similare anunțate de Statele Unite în luna aprilie, informează agenția AFP, citată de Agerpres.

Aceste taxe se vor aplica începând de marțea viitoare navelor deținute de companii americane, celor închiriate de companii americane și celor construite în Statele Unite, a informat Ministerul chinez al Transporturilor, într-un comunicat.

Aceste nave care sosesc în China vor fi taxate cu 400 de yuani (56 de dolari) pentru fiecare tonă netă. Tariful va crește la 640 de yuani (90 de dolari) în aprilie anul viitor, după care vor urca anual până în 2028.

Aceste taxe portuare speciale se vor aplica fiecărui transport către China, nu fiecărei escale în port, dacă nava efectuează mai multe escale în China, fără a depăși cinci taxe pe an, a precizat Ministerul Transporturilor.

Această măsură va intra în vigoare în aceeași zi în care se va aplica o măsură similară decisă de autoritățile americane. Acestea din urmă vor percepe taxe navelor construite sau operate de companii chineze care acostează în Statele Unite. Inițiativa americană este rezultatul unei anchete lansate sub administrația fostului președinte Joe Biden și finalizată după revenirea la putere a lui Donald Trump în luna ianuarie.

„Pe termen scurt, acest lucru va conduce la o creștere a costurilor pentru consumatorii din SUA, o scădere a profiturilor pentru transportatori și o mică reducere a cererii pentru exporturile către SUA din anumite categorii”, a declarat Michael Hart, președintele Camerei de Comerț Americane din China, pentru CNBC.

China au cerut SUA să „își rectifice imediat acțiunile”

„Acestea sunt doar mai multe tactici de negociere de tip ‘ochi pentru ochi, dinte pentru dinte’. SUA au aplicat taxe similare navelor destinate Chinei, iar acum China face același lucru”, a comentat și Peter Alexander, director general al firmei de consultanță Z-Ben Advisors din Shanghai.

„Administrația Trump continuă să subestimeze China și acest lucru trebuie să înceteze”, a adăugat Alexander. „Se pare că se acordă puțină atenție efectelor de ordin secundar și terțiar ale alegerilor de politică”, a subliniat acesta.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Transporturilor din China a descris inițiativa Beijingului drept „un pas legitim destinat protejării drepturilor și intereselor legale ale companiilor maritime chineze”.

„Îndemnăm Statele Unite să își rectifice imediat acțiunile și să pună capăt constrângerilor nerezonabile asupra industriei maritime chineze”, a declarat purtătorul de cuvânt.

Analiștii precizează însă că taxele portuare impuse de China pentru navele americane vor avea un impact mai mic decât cele impuse de SUA pentru navele chinezești.

Potrivit surselor din industria navală, anul trecut, șantierele navale chinezești au construit peste 1.000 de nave comerciale, în timp ce șantierele americane au construit mai puțin de 10 nave comerciale.

Noua măsură luată de Beijing vine înainte ca președintele american Donald Trump să aibă o întrevedere cu omologul său chinez Xi Jinping mai târziu în cursul acestei luni, la un summit regional ce va avea loc în Coreea de Sud. Va fi prima întâlnire între cei doi șefi de stat de la revenirea lui Trump la Casa Albă în data de 20 ianuarie.

