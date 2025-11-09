China suspendă interdicția de export către SUA pentru mai multe metale rare

China a suspendat duminică interdicția de export către Statele Unite de galiu, germaniu și antimoniu – metale rare cruciale pentru industria americană.

Restricțiile, care fuseseră impuse în decembrie 2024, vizau așa-numitele bunuri „cu dublă utilizare”, adică cele care puteau fi folosite atât în plicații civile, cât și militare. Interdicțiile sunt suspendate începând de duminică și „până pe 27 noiembrie 2026”, a transmis Ministerul Comerțului din China, potrivit Agerpres.

Acest anunț este un nou semn de bunăvoință din partea Beijingului, în urma întâlnirii dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump din 30 octombrie, în Coreea de Sud. Summitul respectiv a contribuit la atenuarea lunilor de tensiuni care au afectat economia globală.

„În principiu, exportul către Statele Unite de produse cu dublă utilizare legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure nu va fi permis”, stipula interdicția din decembrie 2024, acum suspendată.

Această problemă devenise un punct de dispută între Beijing și Washington, deoarece cele două țări se luptă pentru dominația tehnologică globală, iar aceste metale rare (care nu sunt clasificate drept ‘pământuri rare’) sunt esențiale pentru industria modernă.

Galiul, prezent în circuite integrate, LED-uri și panouri fotovoltaice, este considerat o materie primă critică de către Uniunea Europeană. Germaniul, pe de altă parte, este esențial pentru fibrele optice și tehnologia infraroșie.

China este un important producător global al acestor metale rare. Ministerul Comerțului, într-o scurtă declarație de duminică, a anunțat, de asemenea, relaxarea restricțiilor privind exporturile de produse cu dublă utilizare legate de grafit. Revizuiri mai stricte ale utilizărilor și utilizatorilor finali ai acestor produse, anunțate în decembrie 2024, sunt, de asemenea, suspendate până pe 27 noiembrie 2026.

În urma întâlnirii Xi-Trump, Casa Albă a indicat că China va emite licențe de export pentru pământuri rare, precum și pentru galiu, germaniu, antimoniu și grafit. Ca gest de conciliere, China anunțase deja miercuri că va prelungi pentru încă un an suspendarea unora dintre tarifele impuse produselor americane în timpul războiului comercial, menținându-le la 10%.

Gigantul asiatic anunțase, de asemenea, că va „înceta aplicarea de tarife suplimentare” impuse din martie asupra soiei și a unei serii de alte produse agricole americane, măsuri care au afectat grav medii favorabile lui Donald Trump.

***