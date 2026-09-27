China și SUA – acord pentru reducerea reciprocă a tarifelor cu 30 mld. $ şi deschiderea dialogului privind AI

China și Statele Unite au ajuns la un consens în opt puncte privind comerțul, inteligența artificială și relațiile economice mai ample, în urma unui summit de trei zile dintre președintele Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, desfășurat la Washington, a anunțat sâmbătă Ministerul Afacerilor Externe al Chinei.

În centrul acordului se află un acord reciproc de reducere a tarifelor în valoare de 30 de miliarde de dolari, care vizează tarifele preferențiale aplicabile mărfurilor nesensibile (mărfuri generale/standard), relatează Reuters.

Printre mărfurile americane eligibile pentru tarife mai mici se numără produsele agricole, fructele de mare, lemnul, produsele cosmetice și dispozitivele medicale, în timp ce produsele chinezești incluse în acord includ aparate electrocasnice mici, jucării, decorațiuni de sărbători și scaune auto pentru copii.

Cele două părți au aprobat, de asemenea, înființarea unui consiliu comercial și au convenit să extindă rezultatele negocierilor anterioare desfășurate la Kuala Lumpur.

Cărbune, soia și un nou consiliu comercial

Pe lângă reducerile tarifare, China s-a angajat să achiziționeze cel puțin 10 milioane de tone metrice de cărbune din SUA atât în 2027, cât și în 2028, potrivit Bloomberg.

Acordul privind cărbunele și alte înțelegeri se încadrează în competența unui Consiliu comercial SUA-China, care și-a început recent activitatea, conform unui comunicat al Casei Albe.

De asemenea, a fost creat un Consiliu de investiții separat pentru a aborda obstacolele cu care se confruntă companiile care doresc să investească pe cele două piețe.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat vineri pentru CNBC că administrația intenționează să facă publice luni „mult mai multe detalii” cu privire la realizările celor două părți.

Sectorul agricol va beneficia de o atenție sporită prin intermediul unui nou grup de lucru axat pe barierele de acces pe piață.

În special, cultivatorii americani de soia urmăresc cu atenție evoluția situației – China s-a angajat să cumpere 25 de milioane de tone metrice de soia din SUA anual până în 2028, deși achizițiile se situează în prezent la aproximativ 15,5-16 milioane de tone metrice, potrivit vicepreședintelui Asociației Americane a Producătorilor de Soia, Dave Walton, citat de CNBC.

Dialogul privind AI

Cele două țări au convenit să stabilească un dialog formal privind inteligența artificială, următoarea rundă de discuții fiind programată pentru luna noiembrie, precum și un canal de comunicare dedicat incidentelor legate de AI.

Xi a descris AI ca un domeniu în care ambele națiuni „au capacitatea și responsabilitatea de a coopera”, adăugând că tehnologia ar trebui să rămână sub controlul uman.

În ceea ce privește politica externă, liderii au convenit că Iranul ar trebui să-și îndeplinească angajamentul de a nu dezvolta arme nucleare și că nicio țară nu ar trebui să impună taxe de tranzit pe căile navigabile internaționale. Ambii lideri și-au exprimat, de asemenea, intenția de a participa la summiturile APEC și G20 găzduite de cealaltă țară.

Summitul s-a încheiat fără acele progrese publice semnificative pe care unii le anticipaseră. Statele Unite și China au convenit la începutul acestei săptămâni să prelungească armistițiul comercial existent cu două luni după data de expirare din 10 noiembrie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, afirmând că această prelungire va oferi mai mult timp pentru negocierea unui acord mai amplu. Xi s-a întors între timp la Beijing, a relatat sâmbătă agenția de presă de stat chineză Xinhua.

****