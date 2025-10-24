Ultimele pregătiri pentru summitul Trump-Xi: Strategiile, pozițiile și pârghiile celor două mari puteri

Președintele american Donald Trump urmărește să obțină o victorie rapidă în cadrul unei întâlniri decisive programate pentru joi cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud – scrie Bloomberg, care adaugă că orice acord comercial va fi anunțat va fi cel mai probabil sub nivelul acordului amplu pe care îl urmărește Casa Albă.

Înaintea întrevederii, Donald Trump a declarat că își dorește prelungirea pauzei în războiul comercial și să nu fie nevoit să majoreze tarifele vamale pentru bunurile chinezești.

În schimb, președintele american vrea reluarea de către China a achizițiilor de soia americană, acțiuni mai ferme împotriva traficului de fentanil și renunțarea la restricțiile privind exporturile de pământuri rare – toate acestea menținând însă anumite bariere comerciale pe care SUA le consideră necesare pentru propria securitate națională.

„Vom face un acord, cred, pe toate planurile”, a spus Trump săptămâna asta.

Competiție strategică între mai mari două economii și forțe militare ale lumii

Donald Trump a evocat și posibilitatea unui acord privind armele nucleare și și-a exprimat dorința de a-l convinge pe Xi să exercite presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului împotriva Ucrainei – un rezultat care i-ar consolida imaginea de mediator după adoptarea planului de pace dintre Israel și Hamas.

Totuși, arată Bloomberg, analiștii se așteaptă ca orice înțelegere obținută la summitul președinților din Coreea de Sud să aibă doar rolul de a reduce tensiunile după săptămâni de amenințări, represalii comerciale și retorică dură – departe de un acord amplu care să abordeze conflictele de bază.

Președintele SUA va pleca vineri într-un turneu asiatic care include trei țări

„Ambele părți caută clar stabilitate în relație”, a declarat pentru Bloomberg Henrietta Levin, fost consilier al Casei Albe pentru China, în prezent analist la Center for Strategic and International Studies. „Dar stabilitatea rămâne o întrebare deschisă – pe ai cui termeni – și, din păcate, cred că Beijingul deține avantajul”, a mai spus ea.

Dorința lui Donald Trump de a obține un rezultat demn de prezentat drept o victorie implică riscul de a ceda unor cereri-cheie ale Chinei, precum accesul la semiconductori avansați sau statutul insulei autonome Taiwan – compromisuri despre care Bloomberg scrie că președintele nu le-a exclus în mod explicit.

În același timp, Wall Street Journal (WSJ) scrie vineri că strategia chinezilor s-a schimbat față de primul mandat Trump, când Beijingul nu a răspuns în modalități mult agresive la atacurile comerciale ale SUA – care și ele s-au intensificat.

Strategia Chinei împotriva lui Trump

„Xi a renunțat la manualul tradițional de diplomație al Chinei și a conceput unul nou, adaptat special pentru Donald Trump, potrivit unor persoane apropiate factorilor de decizie de la Beijing, care îl descriu pe Xi ca fiind încrezător în poziția sa. Noua strategie, spun persoanele, valorifică imaginea despre sine a lui Trump ca «maestru al negocierilor», oferindu-i concesii pe subiecte de care este personal interesat – cum ar fi soarta aplicației populare de partajare video TikTok”, scrie WSJ despre strategia Beijingului.

Mai mult, arată WSJ, față de primul mandat Trump, Xi ar fi decis acum ca atunci când administrația Trump lovește China, China să lovească și mai puternic, încercând astfel să pună presiune asupra președintelui american, dar și să proiecteze forță și impredictibilitate.

„Calități pe care Xi crede că Trump le admiră”, au spus sursele de la Beijing ale WSJ.

Publicația americană notează că evoluția strategică a lui Xi urmează modelul de „presiune maximă” impus chiar de Donald Trump, care folosește amenințarea cu sancțiuni economice copleșitoare pentru a-și impune voința, atât împotriva adversarilor, cât și a aliaților.

Punctul nevralgic al Occidentului: China produce aproximativ 90% din pământurile rare rafinate ale lumii.

„Potrivit persoanelor familiare cu gândirea Beijingului, dacă reacțiile Chinei la atacurile comerciale americane erau în trecut proporționale, contramăsurile sale sunt acum concepute să fie mult mai dure”, mai scrie WSJ.

Wall Street Journal mai scrie că cel mai puternic exemplu al noii strategii a venit la începutul acestei luni, în momentul în care Washingtonul și Beijingul încercau să finalizeze summitul din Coreea de Sud.

Chiar când relațiile păreau să se îmbunătățească, Xi a lansat o „bombă”: le-a ordonat oficialilor săi să răspundă unei recente măsuri americane de control al exporturilor – și să o facă cu o forță fără precedent, potrivit persoanelor apropiate cercurilor de decizie de la Beijing citate de WSJ.

Pe 9 octombrie, Ministerul Comerțului din China a anunțat restricții extinse asupra exporturilor de materiale din pământuri rare, care amenință să perturbe producția globală a aproape tuturor bunurilor tehnologice – de la telefoane, laptopuri și automobile până la rachete.

Oficialii vestici spun că Beijingul devine impredictibil. SUA dorește reluarea acordului comercial din 2020

„Noua doctrină a lui Xi este că Statele Unite trebuie să se adapteze la realitatea puterii Chinei. În ceea ce privește pământurile rare, sursele apropiate Bejingului spun că Xi este convins că China deține un atu incontestabil, care îi permite să ceară concesii semnificative din partea Statelor Unite”, mai scrie WSJ.

Publicația americană adaugă că președintele chinez riscă însă să înregistreze un eșec strategic în condițiile în care tacticile sale oferă muniție oficialilor americani care vor politici agresive de rupere a relațiilor economice cu China.

Aliații SUA din Europa și Asia – care se bazează pe mineralele rare chineze pentru propriile industrii – au fost de asemenea tulburați de demonstrația de forță a Beijingului, arată WSJ, ceea ce a amplificat temerile că Beijingul devine un actor tot mai impredictibil pe scena globală.

SUA și Australia au anunțat investiții de miliarde în minerale rare pentru a erode hegemonia Chinei. Ce alte acorduri urmărește Trump

Bloomberg mai arată că deși atenția turneului lui Trump se concentrează pe întâlnirea cu Xi, alte negocieri comerciale atârnă în balanță – cu Coreea de Sud, India și Brazilia. Nici termenii fondului de investiții de 550 miliarde de dolari promis de Japonia, într-un demers de reducere a tarifelor, nu au fost încă detaliați – o potențială provocare pentru noul premier japonez, Sanae Takaichi.

De asemenea, nu este clar dacă Trump și noul președinte al Coreei de Sud, Lee Jae Myung, vor finaliza un cadru comercial amplu, care include o promisiune de investiții de 350 miliarde de dolari în SUA. Nu sunt așteptate acorduri comerciale nici cu Vietnamul, Indonezia și Filipine, potrivit surselor Bloomberg.

Donald Trump ar putea să se întâlnească și cu președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a cărui țară a fost vizată cu tarife de 50% pe exporturile către SUA. În același timp, Trump este așteptat să consfințească o înțelegere pentru soluționarea unui vechi conflict de frontieră între Thailanda și Cambodgia, în cadrul unui ceremonial la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN) din Malaezia.

„Consolidarea acordurilor cu partenerii SUA i-ar întări poziția în fața lui Xi. Dacă obiectivul este totuși să obțină un acord eficient cu Beijingul, atunci e logic să îți întărești cât mai mult pârghiile de negociere”, a comentat William Chou, analist specializat în Japonia la Hudson Institute.

***