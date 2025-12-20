China și India conduc creșterea cererii globale de cărbune – Clasamentul pe regiuni în recordul anului 2025

Editorialistul Bloomberg și șeful corespondenților pe energie, Javie Blas, a publicat pe rețeaua X un grafic din ultimul raport al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), care arată că cererea de cărbune a atins un nivel record în 2025, în ciuda politicilor climatice care prevăd eliminarea lui din mixul energetic.

„Cererea globală de cărbune a atins un nou record istoric în 2025, cu 0,5% mai mult decât în anul precedent, ajungând la 8.845 milioane tone (de asemenea AIE a revizuit în creștere consumul de cărbune din 2024)” a scris Blas pe X, adăugând: „Acum AIE spune că 2025 marchează un vârf, consumul de cărbune urmând să scadă în următorii 5 ani. Timpul va confirma, dar prognozele anterioare privind atingerea vârfului au fost toate greșite”.

„Privind în perspectivă, observăm că cererea globală de cărbune se plafonează și va începe un declin foarte lent și gradual până la sfârșitul deceniului”, a declarat Keisuke Sadamori, directorul AIE pentru Piețe Energetice și Securitate, într-o conferință de presă.

Previziunile s-au schimbat puțin față de perspectivele de anul trecut, în ciuda manifestării unor tendințe diferite în 2025. Consumul de cărbune în India a scăzut doar pentru a treia oară în ultimele cinci decenii datorită musonilor puternici care au sprijinit energia hidroelectrică și au redus cererea de combustibili fosili.

Realitatea este că în special în Asia, cărbunele rămâne un combustibil de bază pentru sistemele energetice naționale și industria grea, chiar și în condițiile în care capacitățile de energii regenerabile sunt în expansiune.

Previziunile IEA privind cererea globală de cărbune:

Cererea globală de cărbune în 2025: 8,85 miliarde de tone, un nou record.

Perspective pentru 2030: cu aproximativ 3% sub nivelurile din 2025, încă peste volumele de dinainte de 2023.

Rolul cărbunelui se schimbă de la asigurarea bazei energetice la capacități de rezervă, flexibilitate și fiabilitate, pe măsură ce energiile regenerabile penetrează tot mai mult.

Utilizarea industrială a cărbunelui scade lent; înlocuirea lui este dificilă în afara generării de energie.

Pe țări și/sau regiuni:

China:

Consumă mai mult cărbune decât restul lumii la un loc și determină pe de-a întregul tendințele globale.

Cererea a fost relativ constantă până în 2025, pentru ca să scadă doar marginal până în 2030. Extinderea rapidă a resurselor regenerabile reduce ponderea cărbunelui în producția de energie, dar rămâne esențial pentru stabilitatea sistemului energetic.

Utilizarea cărbunelui pentru obținerea de substanțe chimice derivate și gazificare compensează scăderile din industriile cimentului și oțelului.

India și Asia de Sud-Est

India este principala sursă de creștere a cererii nete pentru cărbune până în 2030, determinată de cererea de energie electrică, ciment, oțel și procesele industriale care au la bază cărbunele.

Asia de Sud-Est deține cea mai rapidă rată de creștere a cererii, determinată de majorarea capacității energetice pe bază de cărbune și a necesarului pentru metalurgie.

Împreună cererea din aceste regiuni compensează cea mai mare parte din reducerile din economiile avansate.

Europa

Declinul structural continuă, dar consumul de cărbune pe termen scurt nu va dispărea din cauza prețului gazelor naturale, a vitezei vântului și a preocupărilor legate de securitatea energetică.

Ieșirile din sectorul cărbunelui sunt inegale din punct de vedere politic, cu întârzieri și excepții în mai multe țări.

Statele Unite

Cererea de cărbune pe termen scurt a crescut în 2025 din cauza prețurilor mai mari la gaze, a condițiilor meteorologice și a sprijinului explicit din partea politicii energetice promovate de administrația Trump.

Tendința pe termen lung rămâne descendentă, dar declinul încetinește semnificativ față de prognozele anterioare.

Termocentralele pe cărbune sunt păstrate în funcțiune tot mai mult pentru stabilitatea rețelei, pe fondul creșterii cererii de energie și multiplicării centrelor de date.

În ciuda politicilor climatice, până la finele acestui deceniu cărbunele nu va dispărea și va continua să asigure tranziția pentru a asigura energia necesară funcționării centrelor de date pentru inteligența artificială și procesului de electrificare până când se vor construi noi capacități nucleare după anii 2030.

