China scade cu 20% exportul de magneți către SUA, în pofida armistițiului comercial

Livrările de magneți din pământuri rare ale Chinei către SUA rămân cu mult sub nivelurile de dinaintea războiului comercial, în ciuda armistițiului de anul trecut, ceea ce amplifică îngrijorările administrației Trump cu privire la respectarea acordului de către Beijing, potrivit Bloomberg.

Datele vamale arată că exporturile către SUA ale acestor componente industriale esențiale au fost, în prima jumătate a anului, cu aproximativ 20% sub nivelul mediu înregistrat între 2022 și 2024, înainte ca Beijingul să restricționeze livrările ca răspuns la războiul tarifar declanșat de președintele Donald Trump.

Angajamentul Chinei de a menține fluxul de materiale esențiale, inclusiv de magneți din pământuri rare, a fost o parte esențială a acordului încheiat în octombrie între Trump și președintele chinez Xi Jinping pentru suspendarea războiului comercial. Aceste componente sunt indispensabile pentru industrii care variază de la vehicule electrice și automatizarea fabricilor până la echipamente de apărare, ceea ce face ca disponibilitatea lor să fie o prioritate majoră pentru producătorii americani.

Potrivit unor persoane familiarizate cu situația, angajați ai Casei Albe și ai Biroului Reprezentantului SUA pentru Comerț susțin că China nu respectă înțelegerea convenită cu partea americană, deși Trump și alți oficiali de rang înalt au fost reticenți în a insista asupra acestei probleme. Reprezentantul SUA pentru Comerț, Jamieson Greer, a declarat că respectarea de către China a angajamentelor privind pământurile rare „nu este perfectă”.

China produce peste 90% din magneții din pământuri rare la nivel mondial, iar eforturile conduse de SUA pentru dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare alternative sunt estimate să dureze ani de zile. Acest lucru lasă industriile americane la mâna controalelor asupra exporturilor impuse de Beijing în aprilie anul trecut.

Datele vamale arată că livrările s-au stabilizat în acest an, dar rămân cu mult sub nivelurile înregistrate înainte de introducerea acestor restricții. Exporturile lunare către SUA au avut o medie de 479 de tone în prima jumătate a anului, comparativ cu 586 de tone în cei trei ani dintre 2022 și 2024. Cifrele nu includ magneții expediați ca parte a unor produse asamblate.

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