duminică

28 decembrie, 2025

Ripostă simbolică a Chinei: Sancționează 20 de companii americane și zece directori pentru vânzarea de arme către Taiwan

De Iulian Soare

27 decembrie, 2025

Guvernul chinez a anunțat vineri impunerea de sancțiuni împotriva a 20 de companii americane din industria de apărare și a 10 dintre directorii acestor firme, ca represalii pentru un acord între administrația Trump și guvernul de la Taipei ce vizează vânzarea de armament către Taiwan, potrivit Wall Street Journal (WSJ).

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a comentat pentru Reuters că Statele Unite se opun ferm măsurii Chinei.

Printre ținte se numără Northrop Grumman, divizia de apărare a Boeing cu sediul la St. Louis și Palmer Luckey, fondatorul Anduril Industries. WSJ arată că pregătirea pentru un potențial conflict cu China este un punct central pentru Luckey și firmele sale – Luckey deține trei dintre companiile sancționate.


Beijingul a anunțat că va îngheța activele entităților sancționate, le va interzice tranzacțiile în China și le va interzice directorilor să intre în China continentală, Hong Kong și Macao.

Măsura este în mare parte simbolică, deoarece contractorii americani din domeniul apărării fac, de regulă, puține afaceri spre deloc în China. WSJ punctează că decizia subliniază însă, din nou, pretenția Beijingului în ce privește Taiwanul, insula auto-guvernată în mod democratic pe care China a promis că o va prelua prin forță, dacă va fi necesar.

Pachet de 11,1 mld. de dolari pentru Taiwan – Cel mai mare pachet militar al SUA către insula autonomă

Anunțând sancțiunile, Ministerul de Externe al Chinei a declarat că aprobarea americană a vânzării de arme către Taiwan „intervine în afacerile interne ale Chinei și subminează grav suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei”.

SUA vând de ani de zile arme Taiwanului. Săptămâna trecută, Washingtonul a aprobat un pachet de 11,1 miliarde de dolari, care include lansatoare de rachete HIMARS și obuziere, concepute pentru a ajuta Taiwanul să încetinească un eventual atac chinez.

WSJ notează că aprobarea vânzărilor de către administrația Trump a răspuns îngrijorărilor unor parlamentari americani, care se temeau de apropierea tot mai mare a președintelui Trump de liderul chinez Xi Jinping. Cei doi urmează să se întâlnească din nou în aprilie.


SUA s-au angajat să furnizeze Taiwanului armament defensiv în baza Taiwan Relations Act din 1979, iar fiecare administrație de atunci a respectat acest angajament.

(Citește și: „Xi Jinping numește noi comandanți militari pentru teatrele de operațiuni din Taiwan și Beijing”)

***

