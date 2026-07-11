China și Rusia dezvoltă împreună un sistem de apărare antirachetă de nouă generație și analizează modalități de neutralizare a rețelei Starlink a lui Elon Musk

China și Rusia dezvoltă împreună un sistem de apărare aeriană și antirachetă de nouă generație și analizează modalități de contracarare a rețelei de sateliți Starlink, deținută de Elon Musk, potrivit unei investigații publicate de revista germană Der Spiegel.

Investigația, realizată împreună cu publicația franceză Le Monde și cu platforma independentă rusă The Insider, citează documente interne care arată că Beijingul și Moscova au convenit să își intensifice cooperarea militară și tehnologică în urma unor discuții desfășurate în secret în 2023.

Potrivit documentelor analizate de jurnaliști, reprezentanți ai autorităților ruse, ai armatei chineze și ai industriei de apărare din China au participat în iunie 2023 la o reuniune la Moscova în cadrul căreia a fost discutată dezvoltarea unui sistem comun de apărare antiaeriană și antirachetă.

Proiectul ar include construirea unor centre comune de comandă și control pentru sistemele de rachete lansate de la sol, precum și dezvoltarea unei rachete interceptoare cu manevrabilitate ridicată, destinată apărării aeriene integrate.

Conform informațiilor publicate de Der Spiegel, cele două state analizau încă de atunci realizarea unui prototip și au creat grupuri de lucru dedicate proiectului.

Documentele citate indică faptul că oficiali și experți din cele două țări au continuat să organizeze întâlniri și videoconferințe periodice, iar schimburile de delegații între Moscova și Beijing au devenit frecvente.

Accent pe amenințările hipersonice și balistice

Sistemul aflat în dezvoltare ar urma să fie capabil să intercepteze proiectile hipersonice în faza finală a traiectoriei lor, la altitudini de până la 40 de kilometri, precum și rachete balistice cu rază de acțiune de până la 4.000 de kilometri, potrivit investigației.

Publicația germană notează că Beijingul investește de mai mulți ani în dezvoltarea unor capacități militare avansate, pe fondul tensiunilor strategice cu Statele Unite în regiunea Indo-Pacifică.

Documentele analizate de jurnaliști indică și existența unei inițiative comune îndreptate împotriva sistemului SpaceX Starlink, rețeaua globală de internet prin satelit dezvoltată de compania americană.

Potrivit investigației, oficiali chinezi ar fi prezentat partenerilor ruși, în cadrul unor discuții desfășurate în 2023, propuneri privind dezvoltarea unor măsuri de răspuns la tehnologia Starlink, considerată esențială în conflictele moderne și cu un impact major asupra comunicațiilor militare.

Documentele menționează posibilitatea utilizării unor metode de perturbare a serviciilor, inclusiv prin atacuri informatice sau tehnici de tip „spoofing”, care presupun imitarea identității unui sistem pentru a induce în eroare utilizatorii sau infrastructura digitală.

Potrivit surselor citate de Der Spiegel, planurile discutate de partea chineză și cea rusă includ scenarii care vizează interferarea funcționării rețelei, reducerea performanțelor acesteia și, în cazuri extreme, neutralizarea sateliților considerați o amenințare.

Investigația susține că există indicii că această cooperare tehnologică și militară a continuat și după întâlnirile din 2023, însă amploarea proiectelor și stadiul lor actual de dezvoltare nu sunt cunoscute.

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