China respinge ferm cererea UE privind limitarea exporturilor de automobile hibride

China se opune ferm oricărei propuneri de limitare voluntară a exporturilor de automobile hibride către Uniunea Europeană, avertizând că o astfel de măsură încalcă grav regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) și contravine principiilor economiei de piață și concurenței loiale, a declarat Beijingul.

„Așa-numita limitare voluntară a exporturilor încalcă grav regulile OMC, contravine principiilor economiei de piață și concurenței loiale. Partea chineză se opune ferm acestei măsuri”, a transmis partea chineză ca răspuns la relatările potrivit cărora Uniunea Europeană ar fi cerut Beijingului să restricționeze exporturile de automobile hibride către piața europeană.

Potrivit Financial Times, citat de Reuters, Bruxelles-ul dorește ca vânzările de automobile hibride chinezești să fie limitate la aproximativ 15% din piața UE. Un oficial european a declarat că, în cazul în care China nu își limitează exporturile către piața europeană, Uniunea Europeană ar putea impune propriile restricții.

„Este vorba despre stoparea dezindustrializării. Trebuie să acționăm. Este vorba despre gestionarea comerțului”, ar fi declarat oficialul european.

UE ar fi cerut Chinei să limiteze și exporturile altor produse, inclusiv produse chimice, în paralel cu solicitarea ca Beijingul să își majoreze achizițiile de produse europene.

Poziția Beijingului este că orice soluție între China și UE trebuie să asigure un echilibru al intereselor, să respecte regulile OMC și legislația internă a ambelor părți și să țină cont de interesele industriilor din ambele părți.

UE are un deficit comercial nesustenabil cu China

Disputa are loc pe fondul preocupărilor europene privind deficitul comercial cu China. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE va utiliza toate instrumentele disponibile pentru a reduce ceea ce a descris drept un deficit comercial „nesustenabil” cu China.

Deficitul UE în comerțul cu bunuri cu China a ajuns la 360,6 miliarde de euro anul trecut și s-a majorat cu 9% în primele șase luni ale acestui an, potrivit declarațiilor lui von der Leyen.

Comisia Europeană susține că avansul exporturilor chineze, inclusiv în sectoarele produselor chimice, bateriilor și automobilelor, este alimentat de supracapacitatea de producție. Beijingul respinge această evaluare și afirmă că preocupările privind dezechilibrele economice și capacitatea excedentară de producție au un caracter protecționist și urmăresc să limiteze China.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, care conduce negocierile cu Beijingul privind reducerea deficitului comercial, a declarat că dorește rezultate concrete până în octombrie și este așteptat să viziteze China la începutul lunii viitoare.

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