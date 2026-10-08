China respinge cererea UE de a-și limita voluntar exporturile de mașini hibride, care au ajuns la un sfert din piața europeană – Bruxelles pregătește un plafon pentru importuri

China a respins solicitarea Uniunii Europene de a limita voluntar exporturile de automobile hibride către piața europeană, în contextul negocierilor de ultim moment dintre Bruxelles și Beijing pentru evitarea unui nou conflict comercial, conform Financial Times (FT).

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a început joi o vizită de două zile la Beijing, în încercarea de a obține măsuri concrete pentru reducerea excedentului comercial tot mai mare al Chinei în relația cu UE.

Propunerea inițială a Comisiei Europene prevedea ca Beijingul să accepte reducerea cotei automobilelor hibride chinezești pe piața europeană la aproximativ 15%, față de peste o treime în prezent.

În caz contrar, Bruxellesul amenința cu măsuri comerciale punitive, inclusiv introducerea unor tarife vamale suplimentare.

Potrivit unor diplomați europeni, autoritățile chineze au respins această propunere, iar oficialii Comisiei au informat miercuri statele membre despre eșecul demersului.

Bruxellesul încearcă acum să obțină acceptul Beijingului pentru introducerea unilaterală a unui plafon european asupra importurilor de automobile hibride chinezești.

Negocierile se mută acum către un posibil plafon impus unilateral de UE

Economistul american Brad Setser apreciază că negocierile dintre Bruxelles și Beijing depind acum de reacția Chinei la eventualele măsuri de salvgardare europene pentru automobilele hibride. În practică, Bruxellesul ar putea introduce o cotă tarifară – un anumit volum de importuri ar continua să intre în UE în condițiile actuale, iar volumele care depășesc plafonul ar fi taxate suplimentar.

Măsurile de salvgardare permit UE să restricționeze importurile dintr-un anumit sector atunci când acestea cresc puternic și riscă să afecteze producătorii europeni. Una dintre modalitățile prin care Comisia poate aplica o astfel de măsură este tocmai introducerea unor cote tarifare. Plafonul luat în calcul pentru automobilele chinezești ar urma să fie temporar.

Potrivit lui Setser, încercarea lui Šefčovič de a negocia mai întâi cu Beijingul o limitare voluntară a exporturilor nu trebuie privită doar ca o tentativă de a convinge China, ci și ca un demers menit să mențină unitatea între statele membre ale UE.

„Efortul de a negocia o restricție voluntară a exporturilor nu a fost, de fapt, îndreptat în primul rând către China, ci mai degrabă către menținerea unității în Europa. Šefčovič trebuia să încerce (să negocieze cu China)”, a comentat Setser.

În această logică, după refuzul Beijingului, discuția se mută către capacitatea UE de a impune propriile măsuri și, mai ales, către reacția Chinei.

„Necunoscuta cunoscută este modul în care China va reacționa la cazurile de salvgardare, începând cu cel al automobilelor hibride, și apoi modul în care Europa va răspunde dacă reacția Chinei nu se va limita la tarifele așteptate pentru coniac și șuncă”, a arătat economistul.

Setser punctează că automobilele hibride ar putea deveni un caz-test pentru o strategie comercială mai largă. Dacă mecanismul funcționează, Comisia ar putea replica modelul și în alte sectoare în care consideră că există dezechilibre comerciale semnificative.

Constructorii chinezi ocolesc barierele europene mutând ofensiva spre hibride

Presiunea asupra Bruxellesului este amplificată de schimbarea rapidă a strategiei constructorilor chinezi. După introducerea tarifelor suplimentare europene pentru automobilele electrice produse în China, grupurile chineze și-au orientat o parte tot mai mare a vânzărilor către automobile hibride și plug-in hybrid, mai puțin afectate de măsurile europene.

Potrivit datelor citate de economistul francez Christophe Barraud, mărcile chineze s-au apropiat în august de o cotă de 12% din totalul pieței auto europene, un nivel record. În cazul hibridelor, acestea au ajuns să reprezinte aproximativ un sfert din vânzările europene, iar în segmentul plug-in hybrid ponderea se apropie de o treime.

„În loc să elimine avantajul competitiv al Chinei, tarifele au schimbat în principal modul în care acesta intră pe piața europeană”, arată Barraud.

Evoluția sugerează că măsurile aplicate exclusiv automobilelor electrice au determinat mai degrabă o adaptare a mixului de produse decât o retragere a producătorilor chinezi de pe piața europeană. Industria auto chineză beneficiază de costuri mai mici, cicluri de dezvoltare mai scurte și capacitatea de a modifica rapid tipurile de automobile exportate.

Comisia Europeană intenționează tocmai din acest motiv să folosească automobilele hibride drept primul test al noului mecanism de salvgardare. Dacă acesta va avea succes, modelul ar putea fi aplicat ulterior și altor sectoare în care Bruxellesul identifică dezechilibre comerciale.

Barraud apreciază însă că o eventuală înăsprire a restricțiilor europene asupra hibridelor chinezești ar putea produce o nouă adaptare: mutarea unei părți mai mari a producției direct în Europa. În acest scenariu, competiția dintre producătorii europeni și cei chinezi s-ar muta tot mai mult de la problema tarifelor la costuri, tehnologie și viteza cu care companiile reușesc să aducă modele noi pe piață.

Comisarul pentru comerț al UE ajunge la Beijing

Discuțiile au loc pe fondul presiunilor franco-germane pentru întărirea instrumentelor europene de apărare comercială, inițiativă criticată de Beijing drept protecționistă.

Conform Agerpres, negocierile sunt programate joi și vineri, la Beijing, unde Šefčovič va discuta cu ministrul chinez al comerțului, Wang Wentao. Potrivit unor surse citate de The Guardian, partea europeană urmărește rezultate „tangibile, semnificative și măsurabile” înaintea summitului liderilor UE de săptămâna viitoare, pe agenda căruia relația cu China va ocupa un loc important.

Discuțiile se concentrează asupra unui posibil acord-pilot pentru un singur sector, cel mai probabil industria auto. Un asemenea aranjament ar urma să testeze o formulă care ar putea fi extinsă ulterior și la alte domenii.

Demersul vizează dezechilibrul comercial tot mai pronunțat dintre cele două economii. Potrivit publicației britanice, excedentul comercial al Chinei în relația cu UE a ajuns la aproximativ un miliard de euro pe zi.

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