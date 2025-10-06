China redirecționează exporturile de îmbrăcăminte către UE – Industria textilă europeană avertizează asupra ”agresivității” chinezești

Exporturile de textile ale Chinei către UE au crescut puternic, pe măsură ce producătorii loviți de tarifele ridicate din SUA își redirecționează mărfurile către Europa, a avertizat organizația industriei textile europene, potrivit Financial Times.

Importurile UE de îmbrăcăminte și textile chinezești au crescut cu 20% ca valoare și volum în prima jumătate a anului 2025, comparativ cu anul trecut, potrivit datelor Euratex. Majoritatea creșterii valorice a provenit dintr-o majorare de aproximativ 2 miliarde de euro a importurilor de îmbrăcăminte ieftină.

„Vorbim despre acest război al tarifelor și vedem că China exportă mai puțin către SUA”, a spus Mario Jorge Machado, președintele Euratex. „Vedem o parte semnificativă din aceste exporturi redirecționată spre Europa, dar aceasta este legată și de o scădere a prețului articolelor pe care le importăm.”

„Companiile chineze, pentru că nu mai pot vinde în Statele Unite, se comportă într-un mod foarte agresiv pentru a vinde în Europa.”

Efectele secundare ale tarifelor americane s-au suprapus peste progresul lent al UE în reducerea numărului de colete care inundă blocul comunitar din partea comercianților online precum Temu și Shein. Comisia Europeană a propus eliminarea pragului de 150 de euro sub care coletele pot intra în UE fără taxe vamale și introducerea unei taxe fixe de 2 euro pentru pachetele cu valoare sub 150 de euro. Statele membre trebuie să aprobe schimbarea înainte ca aceasta să devină lege.

„Comparăm, pentru același colet, 2 euro cu 80 de dolari”

SUA și-au eliminat propriul regim de minimis în august. Transportatorii se confruntă cu o taxă minimă de 80 de dolari pe pachet la intrarea în SUA.

„Comparăm, pentru același colet, 2 euro cu 80 de dolari”, a spus Machado, descriind efortul UE drept „ridicol”.

„Politicienii europeni nu au apărat industria europeană de mulți ani… asistăm la distrugerea industriei noastre”, în timp ce China și SUA își protejează propriile interese industriale, a adăugat el.

În același timp, valoarea exporturilor din UE către China a scăzut cu 19%, determinată de reducerea prețurilor la îmbrăcăminte în Europa din cauza presiunii concurențiale și a unui yuan mai slab în raport cu euro.

Léa Marie, director general al Le Slip Français, o companie franceză de lenjerie, a declarat că firma se află în „concurență directă” cu importurile din Asia și a investit suplimentar în comunicarea către consumatori „că achiziționarea produselor noastre contribuie la accelerarea creării de locuri de muncă în industria textilă franceză”, pentru a-i convinge să cumpere produse franceze.

Factorii de decizie politică sunt în alertă maximă pentru semne de dumping al bunurilor chinezești în UE

Factorii de decizie politică sunt în alertă maximă pentru semne de dumping al bunurilor chinezești în UE, care ar putea reduce inflația. Europa a fost, de asemenea, lovită de un val de importuri de oțel redirecționate din SUA din cauza tarifelor ridicate.

Regimul tarifar al administrației americane a provocat mari perturbări în lanțurile de aprovizionare de lungă durată, în special din China, deoarece companiile chineze se orientează către Europa pentru a-și plasa producția, în loc să o trimită în SUA.

Tarifele suplimentare impuse Chinei de la preluarea mandatului de către Donald Trump sunt în prezent de 30%, în urma unor negocieri extinse între cele două părți.

Ca urmare, companiile europene se confruntă cu o concurență și mai dură din partea importurilor ieftine din China, în același timp în care se luptă cu o povară administrativă ridicată și cu costuri energetice mai mari decât pe majoritatea piețelor.

Companiile textile, la fel ca multe alte sectoare din UE, se confruntă și cu tarife mai ridicate pentru a vinde în SUA

Înainte de acordul comercial al blocului cu SUA din iulie, care stabilește o rată tarifară standard de 15% pentru majoritatea produselor, majoritatea articolelor de îmbrăcăminte și textile aveau tarife sub 15%. Doar 11% dintre produsele textile aveau tarife peste 15%, a spus Euratex.

Industria textilă a UE generează o cifră de afaceri anuală de 170 de miliarde de euro și 1,3 milioane de locuri de muncă.

Marie a declarat că, spre deosebire de multe companii care susțin că reglementările UE le sufocă creșterea, „nu avem dificultăți deosebite cu reglementările UE; dimpotrivă, aceste reguli ne protejează”.

***