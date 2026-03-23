China promite o deschidere mai mare a economiei și adaugă 200 de sectoare eligibile pentru stimulente la investiții străine

Premierul chinez Li Qiang (foto) a promis duminică să deschidă mai mult economia țării pentru companiile străine și să promoveze un comerț mai echilibrat cu partenerii globali, după un an marcat de tensiuni comerciale și războaie tarifare, în special cu Statele Unite și Uniunea Europeană, potrivit Reuters.

China va importa mai multe bunuri străine de înaltă calitate și va colabora cu toate părțile pentru a promova un comerț optimizat și echilibrat și pentru a extinde „prajitura” comerțului global, a declarat Li la Forumul pentru Dezvoltare din China, la Beijing, potrivit presei de stat.

Forumului anual de două zile, care se încheie luni, îi permite Beijingului să își prezinte viziunea economică și oportunitățile de investiții liderilor de afaceri străini, oficialilor chinezi, economiștilor și academicienilor.

Provocările pentru Beijing sunt numeroase, inclusiv gestionarea preocupărilor tot mai mari ale capitalelor globale privind practicile comerciale ale Chinei și supracapacitatea sa, precum și dependența excesivă a altor țări de anumite produse chinezești.

Deși discursul lui Li nu a menționat direct excedentul comercial, promisiunile sale indică faptul că există o conștientizare a faptului că acest aspect ar putea afecta relațiile internaționale, într-un moment în care China a ajuns la o truce temporară cu SUA în domeniul comerțului.

Într-un alt discurs la forum, guvernatorul băncii centrale chineze, Pan Gongsheng, a încercat, de asemenea, să atenueze preocupările legate de excedentul comercial. „Analizarea dezechilibrelor economice globale necesită să privim nu doar comerțul de bunuri, ci și serviciile, și nu doar contul curent, ci și contul financiar”, a spus Pan, adăugând că China are cel mai mare excedent de bunuri, dar și cel mai mare deficit de servicii. China nu are nevoie și nici nu intenționează să obțină avantaje competitive în comerț prin deprecierea monedei, a precizat Pan.

China a adăugat 200 de sectoare pe lista celor eligibile pentru stimulente de investiții străine

China lucrează pentru a inversa tendința de cădere a investițiilor directe străine, care au scăzut cu 5,7% față de anul precedent, ajungând la puțin peste 92 de miliarde de yuani (13,36 miliarde de dolari) în ianuarie, după o scădere de 9,5% în 2025.

În decembrie, China a adăugat 200 de sectoare pe lista celor eligibile pentru stimulente de investiții străine, de la reduceri fiscale la utilizarea preferențială a terenurilor, concentrându-se pe producția avansată, servicii moderne și sectoare verzi și high-tech.

Li a spus că firmele străine vor fi tratate la fel ca cele interne, permițând întreprinderilor din toate țările să se dezvolte cu încredere și să își realizeze ambițiile în China.

Într-o altă întâlnire, ministrul Comerțului Wang Wentao le-a spus liderilor de afaceri dintr-un grup farmaceutic american și directorilor executivi ai cinci mari companii farmaceutice multinaționale că China va întări protecția proprietății intelectuale și va îmbunătăți transparența politicilor.

Executivi de top din companii precum Apple, Samsung Electronics, Volkswagen, Broadcom, Siemens, BASF și Novartis au participat la forum. Instituții financiare precum HSBC, UBS și Standard Chartered au trimis, de asemenea, reprezentanți.

