China și Pakistanul accelerează coridorul economic – discuții la Beijing între premierul Sharif și președintele Xi



China și Pakistanul au ajuns la un „nou consens amplu” privind aprofundarea relațiilor strategice pentru a stimula dezvoltarea unui coridor economic comun și a transforma portul Gwadar într-un nod regional de conectivitate, au anunțat marți cele două țări vecine, citate de Reuters.

Declarațiile au fost făcute într-un comunicat comun transmis la finalul vizitei la Beijing a premierului pakistanez Shehbaz Sharif, și vine într-un moment în care Islamabadul caută investiții, în timp ce gestionează tensiunile cu Afganistanul și mediază în conflictul cu Iranul.

„Ambele părți au salutat participarea unor terțe părți la dezvoltarea Coridorului Economic China-Pakistan în conformitate cu modelul convenit”, se arată în comunicatul emis după ce Sharif s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping și cu premierul Li Qiang.

Cele două țări au convenit să promoveze dezvoltarea „de înaltă calitate” a CPEC, un proiect emblematic al inițiativei chineze „Belt and Road”, să dezvolte portul pakistanez Gwadar și să consolideze legăturile rutiere și portuare.

Aceste planuri includ Pasul Khunjerab și modernizarea Autostrăzii Karakoram, principala legătură terestră între China și Pakistan.

Pakistanul a promis, de asemenea, măsuri specifice pentru a spori securitatea și cooperarea, în vederea asigurării siguranței lucrătorilor și investițiilor chineze în Pakistan, o preocupare majoră pentru Beijing după atacurile repetate ale militanților asupra cetățenilor și proiectelor sale.

Diplomație regională – inițiativă pentru restabilirea păcii în Orientul Mijlociu

China a declarat că apreciază eforturile Pakistanului de a facilita armistițiul temporar dintre SUA și Iran și de a organiza discuții la Islamabad.

Ambele părți și-au reiterat sprijinul pentru adoptarea rapidă a unei inițiative în cinci puncte menite să restabilească pacea în Orientul Mijlociu, oferindu-se să contribuie în mod constructiv la acest demers.

Pakistanul și-a reafirmat angajamentul față de principiul „o singură China”, calificând insula Taiwan, guvernată democratic și revendicată de China, drept o parte „inalienabilă” a Chinei și declarând că se opune oricărei forme de independență a Taiwanului.

Taiwanul respinge pretențiile Chinei, afirmând că numai poporul insulei poate decide asupra viitorului său.

Pakistanul a salutat eforturile Chinei de a-și intensifica dialogul cu Afganistanul.

