Proiectul Manhattan 2.0: China are deja în teste un prototip de mașinărie pentru producția de cipuri de ultimă generație – Mașinăria, construită de foști angajați ai ASML din Olanda

China a făcut un nou pas major în cursa globală pentru cipuri avansate, reușind într-un laborator din Shenzhen să construiască un prototip funcțional de mașină de litografie cu ultraviolete extreme pentru semiconductori, tehnologie cunoscută drept EUV, ce a fost până acum monopol occidental.

Informația, dezvăluită de Reuters, sugerează că Beijingul este mai aproape decât se anticipa să fie autosuficientă și să producă la nivel intern cipuri avansate pentru inteligență artificială și aplicații militare, adică semiconductori de ultimă generație produși de ASML, TSMC, Intel sau Samsung, după design Nvidia sau AMD.

Mașina a fost construită de o echipă de foști ingineri ai companiei olandeze ASML, singura care produce tehnologia EUV

Conform surselor Reuters, prototipul a fost finalizat la începutul anului 2025 și ocupă aproape un etaj întreg de fabrică.

Conform mai multor surse citate agenția de presă, mașinăria a fost construită de o echipă formată din foști ingineri ai companiei olandeze ASML, singura firmă din lume care produce comercial sisteme EUV. Aceștia ar fi reușit să reproducă componentele critice ale tehnologiei, folosind inclusiv piese provenite din echipamente mai vechi.

Potrivit Reuters, mașinăriile EUV se află în centrul competiției tehnologice dintre China și Occident. Ele folosesc lumină ultravioletă pentru a grava circuite de dimensiuni nanometrice pe plachete de siliciu, permițând realizarea celor mai performante cipuri pentru AI, smartphone-uri și sisteme de armament.

Până acum, această capacitate a fost controlată strict de statele occidentale, prin ASML și furnizorii săi europeni și japonezi.

Reuters precizează că prototipul chinez generează deja lumină EUV, dar nu a produs încă cipuri funcționale. Chiar și așa, existența unui sistem operațional contrazice estimările anterioare ale industriei, potrivit cărora China ar avea nevoie de cel puțin un deceniu pentru a ajunge din urmă Vestul. Abia în luna aprilie CEO-ul ASML Christophe Fouquet a afirmat că Beijingul va avea nevoie de „mulți-mulți ani” pentru a dezvolta această tehnologie.

Un proiect strategic, coordonat de stat. Prototipul e în faza de testare

Inițiativa face parte dintr-un program guvernamental lansat în urmă cu aproximativ șase ani, axat pe autosuficiența în semiconductori, una dintre prioritățile strategice ale președintelui Xi Jinping și a liderilor de la Beijing. Proiectul din Shenzhen a fost ținut strict secret și este coordonat la nivel înalt, cu implicarea directă a Huawei, care ar superviza colaborarea dintre institute de cercetare și companii din întreaga țară.

Sursele descriu proiectul drept echivalentul chinez al „Manhattan Project”, programul american care a dus la dezvoltarea bombei atomice. Obiectivul final este eliminarea completă a dependenței de lanțurile de aprovizionare occidentale în producția de cipuri avansate.

Țintă de 5 ani pentru producerea de semiconductori de ultimă generație

Reuters subliniază că deși progresul este semnificativ, China se confruntă în continuare cu dificultăți majore, în special în zona opticii de precizie, unde furnizori precum Carl Zeiss joacă un rol esențial pentru ASML. Guvernul chinez ar fi stabilit ca țintă producerea de cipuri funcționale pe acest prototip până în 2028, însă surse apropiate proiectului consideră anul 2030 un termen mai realist.

Chiar și acest scenariu ar însemna o accelerare substanțială față de estimările analiștilor, care mizau pe un decalaj de cel puțin un deceniu, mai arată Reuters. Dacă proiectul va avea succes, implicațiile geopolitice și economice vor fi majore, în contextul restricțiilor impuse de Statele Unite și aliații săi asupra exporturilor de tehnologie avansată către China. Reuters mai subliniază că existența prototipului EUV al Beijingului arată limitele controalelor la export într-o lume în care know-how-ul poate fi replicat.

***