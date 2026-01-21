China își prezintă la Davos imaginea de ”partener de încredere”. Vicepremierul Lifeng: „Lumea nu trebuie să se întoarcă la legea junglei, unde cei puternici îi devorează pe cei slabi”

Pe fondul intensificării disputei între președintele american Donald Trump și liderii europeni privind Groenlanda, Beijingul a profitat de ocazie pentru a se poziționa, la Forumul de la Davos, ca un lider global alternativ.

Cu câteva ore înaintea sosirii lui Trump la Davos, vicepremierul chinez He Lifeng a urcat pe scena reuniunii anuale din Alpi și a că Beijingul „a acționat în mod consecvent în conformitate cu viziunea unei comunități cu un viitor comun și a rămas ferm în sprijinirea multilateralismului și a comerțului liber”, informează CNN.

„Susținem consensul și solidaritatea, cooperarea în locul divizării și confruntării și furnizăm soluțiile noastre la problemele comune ale lumii”, a adăugat oficialul chinez.

El a mers mai departe și a vorbit despre „cooperarea reciproc avantajoasă” la nivel global. „Multilateralismul este calea corectă pentru a menține stabilitatea ordinii internaționale și pentru a promova dezvoltarea și progresul umanității. Regulile trebuie să se aplice în mod egal tuturor. O mână de țări nu ar trebui să se bucure de privilegii pe baza puterii lor, iar lumea nu trebuie să se întoarcă la legea junglei, unde cei puternici îi devorează pe cei slabi. Fiecare țară are dreptul să-și apere drepturile și interesele legitime”, a subliniat He Lifeng.

Președintele chinez Xi Jinping a cerut de ani de zile o reorganizare a ordinii mondiale, pe care o consideră dominată în mod nedrept de SUA și aliații săi, și oferă din ce în ce mai mult propria sa viziune ca alternativă, chiar dacă vecinii Beijingului au tras semnale de alarmă cu privire la agresiunea regională a țării.

Acum, logica care răsună în cercurile politice de la Beijing este simplă: China nu trebuie să facă eforturi speciale pentru a obține avantaje în echilibrul global al puterii, ci trebuie pur și simplu să-și mențină cursul, în timp ce SUA își pierd aliații și credibilitatea din proprie inițiativă.

O strategie care funcționează

Această strategie pare să dea deja roade, întrucât iritarea aliaților SUA de către Trump – care refuză să excludă preluarea controlului asupra unui teritoriu danez prin forță – conduce la un tip de amenințare la adresa sistemului de alianțe al SUA, și NATO în special, pe care Beijingul nu ar fi putut decât să viseze să o orchestreze.

„Ca să vă convingeți de acest lucru, nu trebuie decât să urmăriți discursul ținut la Davos de liderul canadian Mark Carney, care – într-o mărturisire uimitor de sinceră din partea unuia dintre cei mai apropiați aliați ai SUA – a descris hegemonia americană ca parte a unei ordini internaționale bazate pe reguli fictive”, atrag atenția jurnaliștii de la CNN.

„Știam că povestea ordinii internaționale bazate pe reguli era parțial falsă – că cei mai puternici se vor elibera de obligații atunci când le va conveni, că regulile comerciale vor fi aplicate în mod asimetric”, a spus Carney într-o aluzie evidentă la SUA.

În timpul unei călătorii de reconciliere la Beijing, săptămâna trecută, Mark Carney a inaugurat o nouă eră de cooperare cu China, lansând un „parteneriat strategic” și relaxând tarifele stricte impuse de Canada asupra vehiculelor electrice chinezești, pe care le implementase în sincronizare cu SUA.

El a mai spus că parteneriatul va pregăti țara pentru „noua ordine mondială” – o afirmație care, din nou, părea să fie în concordanță cu viziunea Chinei că schimbarea globală este aproape.

Și alți parteneri apropiați ai SUA și-au manifestat, de asemenea, interesul de a se apropia sau de a-și reface relațiile cu China, ca măsură de protecție împotriva SUA. Premierul britanic, Keir Starmer, a insistat pentru o mai mare implicare în relațiile cu Beijingul, iar marți guvernul său a aprobat controversata construcție a unei noi mega ambasade chineze în apropierea districtului financiar din Londra.

