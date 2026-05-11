China își extinde influența în Balcani – Construiește o autostradă de peste 1 mld. € în Serbia

De Iulian Soare

11 mai, 2026

O companie chineză va construi o autostradă de 1,3 miliarde de euro în Serbia, cel mai recent proiect dintr-o serie de investiții în infrastructură susținute de Beijing în regiune, au anunțat joi autoritățile din țara balcanică, relatează AFP, citată de Agerpres.

În ultimul deceniu, Serbia, candidată la aderarea la UE, a înregistrat o înmulțire semnificativă a investițiilor chineze. Beijingul se numără acum printre primii cinci investitori străini din Serbia.

În ciuda aspirațiilor sale europene, Serbia a menținut legături strânse cu Beijingul și cu aliatul său istoric, Rusia. China continuă să investească miliarde de euro în Balcani pentru a-și extinde influența economică în Europa Centrală.


Bruxellesul și-a exprimat deja îngrijorarea cu privire la lipsa de transparență în multe proiecte conduse de China, în special în ceea ce privește respectarea standardelor de mediu și a reglementărilor UE.

Proiectul actual va fi realizat de compania Shandong Hi-Speed Group și prevede construirea unei autostrăzi de 80 de kilometri. Construcția este programată să înceapă în iulie și să dureze trei ani.

Conform Ministerului de Finanțe, alte proiecte chineze în derulare includ metroul din Belgrad, un tunel rutier important în oraș și mai multe poduri rutiere.

Cititi si: Comisia interzice finanțarea europeană pentru proiectele de energie verde care folosesc echipamente din China, Rusia și Iran

