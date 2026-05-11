China își extinde dominația industrială – Camera de Comerț a SUA avertizează că Occidentul rămâne fără timp pentru a-și reduce dependența de lanțurile de aprovizionare chineze

Camera de Comerț a Statelor Unite a avertizat că țările au doar o „fereastră limitată” pentru a răspunde politicilor Chinei, care adâncesc dependența de lanțurile sale de aprovizionare și afectează economia globală, potrivit Financial Times.

Grupul de lobby din Washington a declarat că Beijingul își „intensifică eforturile” de intervenție de stat în producție, servicii și tehnologii de vârf.

Acesta a arătat că China intră într-o „nouă fază de impact global”, marcată de creșterea dependenței comerciale și de o expansiune rapidă la nivel global a companiilor sale. De asemenea, Beijingul folosește instrumente precum controalele la export pentru a-și consolida poziția în lanțurile globale de aprovizionare și pentru a contracara strategiile de diversificare ale altor state.

Avertismentul a fost inclus în prefața unui raport privind noile politici industriale chineze, realizat pentru cameră de Rhodium Group, o firmă de consultanță. Camera a arătat că lumea a subestimat anterior politicile Chinei, inclusiv programul „Made in China 2025”, menit să crească autonomia țării în tehnologii critice.

„Provocarea cu care se confruntă acum lumea nu este rezultatul unui deficit de informații… Au fost publicate rapoarte. Avertismentele au ajuns la niveluri înalte ale guvernelor și industriei din marile economii. Și totuși, în prea multe cazuri, răspunsul a fost insuficient”, a concluzionat Camera.

Raportul apare în contextul în care președintele Donald Trump se pregătește să viziteze Beijingul în această săptămână, pentru un summit de două zile cu omologul său Xi Jinping. Imediat după întâlnirea liderilor din Coreea de Sud din octombrie, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat pentru FT că a avertizat Europa și alte regiuni că exporturile chineze se vor redirecționa după ce SUA au ridicat un „zid tarifar”.

Politica industrială a Chinei evoluează de la intervenții sectoriale la o „politică industrială a tuturor sectoarelor”

Rhodium a arătat că politica industrială a Chinei evoluează de la intervenții sectoriale la o „politică industrială a tuturor sectoarelor”. Beijingul urmărește să își extindă dominația din domenii precum mineralele critice și magneții către o gamă mai largă de produse industriale, acordând tot mai multă atenție și sectorului serviciilor.

Raportul arată că sprijinul guvernamental susținut și cererea internă slabă au dus la o creștere rapidă a excedentului comercial de bunuri, care s-a dublat la 2 trilioane de dolari din 2019, fenomen numit de unii „China Shock 2.0”, pe măsură ce țara se îndepărtează de modelul bazat pe producție ieftină.

China câștigă cotă de piață în industrii precum chimia, utilajele și echipamentele industriale, după expansiuni anterioare în sectoare precum vehiculele electrice și energia verde.

„Dependența globală de lanțurile de aprovizionare chineze se adâncește într-un număr tot mai mare de produse critice”, a spus Rhodium, adăugând că Beijingul folosește reglementări și constrângere economică pentru a-și întări controlul asupra lanțurilor cheie de aprovizionare. „Fereastra pentru un răspuns eficient de politică se restrânge”, a adăugat.

Cel mai recent plan cincinal al Chinei semnalează o trecere către remodelarea întregului ecosistem industrial

Raportul notează că cel mai recent plan cincinal al Chinei include pentru prima dată tehnologii avansate precum bioproducția, energia de fuziune nucleară și interfețele creier–computer, semnalând o trecere către remodelarea întregului ecosistem industrial.

Creșterea surplusului comercial reflectă atât succesul Chinei în urcarea pe lanțul valoric, cât și înlocuirea importurilor cu producție internă.

Companiile chineze devin, de asemenea, tot mai dependente de veniturile externe: ponderea veniturilor din afara Chinei pentru primele 500 de companii a ajuns la 47% în 2024, nivel similar cu cel al companiilor americane.

Jörg Wuttke, fost șef al Camerei de Comerț Europene în China, a spus că riscul este deosebit de ridicat pentru economiile industriale orientate spre export, precum Japonia și Coreea de Sud, dar și Europa se confruntă cu un dezechilibru amplificat de supracapacitatea Chinei și de un euro puternic față de yuan.

„Chinezii sunt întotdeauna suficient de amabili încât să ne spună cum ne vor depăși, dar noi nu vrem să auzim”, a spus Wuttke. „Nu putem continua așa. Dacă ești în zona euro, ești o pradă sigură.”

