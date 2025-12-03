China își crește capacitatea de producție a combinatelor petrochimice – crește și riscul unei supraoferte pe piața globală

O creștere a capacității de producție a industriei petrochimice din China alimentează temerile privind apariției unei supraoferte pe piața globală care va afecta producătorii mai mici din industrie.

Conform Bloomberg, producția de polietilenă a Chinei ar putea crește cu 18% în acest an. Creșterea producției va depăși semnificativ cererea, care se va majora doar cu 10% și va duce la scăderea cu 13% a importurilor de polietilenă.

China este deja cel mai producător mondial de etilenă și polietilenă, după ce a construit șapte combinate petrochimice în ultimii zece ani. Anterior, Statele Unite erau cel mai mare producător la nivel global.

În același timp, China este cel mai mare consumator de produse petrochimice, conform datelor BloombergNEF, importurile totalizând anul trecut 15 milioane tone. Cu toate acestea, pe măsură ce capacitatea de producție internă crește, piața pentru alți producători se micșorează, iar aceștia trebuie să găsească cumpărători alternativi, arată Bloomberg.

Capacitatea de producție de polietilenă a Chinei urmează să crească cu încă 16% în 2026, spune un analist de la firma de consultanță JLC. Astfel se va agrava un „dezechilibru structural” creat de surplusul de capacitate de producție. Între timp, o parte din capacitatea planificată este amânată, probabil ca o recunoaștere a situației de dezechilbru. Compania germană BASF a construit recent un combinat petrochimică în China, care trebuia să înceapă să funcționeze anul acesta, dar a fost amânată.

Produsele petrochimice au devenit cel mai mare motor al creșterii cererii de țiței. În cei cinci ani până în 2024, creșterea cererii de produse petrochimice a reprezentat 95% din creșterea totală a cererii de petrol. În China, această creștere a cererii a fost deosebit de pronunțată, ducând în cele din urmă piața la un exces de ofertă. Tendința a fost similară cu cea care s-a întâmplat în cazul energiei solare și al vehiculelor electrice din China, cu o puternică încurajare guvernamentală care a dus la un exces de ofertă și o supracapacitate, determinând intervenția autorităților pentru a evita prăbușirile în cascadă în industriile respective.

