China își construiește un nou avantaj industrial în Europa: lanțul global de aprovizionare pentru baterii

Companiile chineze construiesc un lanț global de aprovizionare pentru baterii în afara pieței lor interne, în contextul în care Occidentul încearcă să se protejeze de avalanșa de materiale, componente și celule de baterii finite fabricate în China, potrivit unei analize Financial Times.

În ultimul deceniu, giganții mondiali din industria bateriilor — printre care CATL, BYD, Gotion, CALB și Sungrow — și furnizorii acestora au investit miliarde de dolari în operațiunile din China, extinzându-și capacitatea de producție și perfecționându-și tehnologiile de fabricație.

Acești producători pot construi în China o gigafabrică — termenul folosit în industrie pentru uzinele care produc celule de baterii utilizate în vehiculele electrice, centrele de stocare a datelor pentru inteligența artificială și sistemele de rezervă pentru rețelele electrice — la aproximativ o treime din costul necesar și în doar o treime din timpul necesar pentru construirea unei unități similare în Europa.

Investiții de 12 miliarde de dolari în cadrul a 14 proiecte în afara Chinei

În ciuda acestor avantaje, grupurile chineze din industria bateriilor au ajuns acum la concluzia că balanța opiniei publice și a atitudinilor politice la nivel mondial s-a înclinat — poate definitiv — în favoarea protecționismului și a producției locale, potrivit mai multor directori din industrie, analiști și oficiali guvernamentali străini. Această concluzie le obligă să accelereze crearea unui lanț complet de aprovizionare pentru baterii în afara Chinei.

Potrivit datelor furnizate de Climate Energy Finance, un grup de cercetare cu sediul la Sydney, companiile chineze au anunțat în acest an investiții de 12 miliarde de dolari în cadrul a 14 proiecte în afara Chinei. Astfel, valoarea totală a investițiilor realizate din 2023 până în prezent se apropie de 90 de miliarde de dolari — din care 52 de miliarde de dolari sunt destinate fabricării celulelor de baterii, iar 38 de miliarde de dolari, producției de materiale.

Europa se numără printre principalele regiuni vizate de companiile chineze

Europa se numără printre principalele regiuni vizate de companiile chineze, investițiile în producția de celule și materiale însumând 31,5 miliarde de dolari din 2023 până în prezent. Această valoare este a doua ca mărime, după investițiile de 35,2 miliarde de dolari din Asia de Sud-Est.

În cel mai recent exemplu, Gotion a anunțat, la sfârșitul lunii septembrie, că va investi peste un miliard de euro într-o societate mixtă cu Volkswagen, pentru a produce baterii în Spania, Slovacia și Maroc.

În ultimele săptămâni, Europa a părut să-și înăsprească opoziția față de exporturile chinezești de tehnologie, exercitând presiuni asupra Beijingului pentru a reduce livrările de vehicule electrice hibride și avertizând că ar putea adopta noi măsuri de retorsiune.

Zhu Lingbo, directorul tehnologic al diviziei de afaceri internaționale a CATL, cel mai mare producător de baterii din lume, a declarat că această evoluție era deja previzibilă înainte ca noile reguli ale UE privind producția locală, care vor intra în vigoare anul viitor, să fie definitivate.

„Indiferent ce vor prevedea reglementările, CATL trebuie să localizeze producția principalelor componente”, a declarat Zhu într-un interviu acordat la sediul grupului din Ningde. El a adăugat că grupul caută noi locații pentru fabrici și poartă discuții cu guverne din întreaga Europă, în vederea extinderii prezenței sale dincolo de unitățile existente în Germania, Ungaria și Spania.

UE vrea să își localizeze integral lanțul de aprovizionare pentru baterii până la sfârșitul acestui deceniu

Bruxellesul dorește ca Uniunea Europeană să își localizeze integral lanțul de aprovizionare pentru baterii până la sfârșitul acestui deceniu. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile a avertizat însă că este nevoie de mai mult timp, din cauza lipsei de know-how tehnologic, a materialelor necesare pentru fabricarea bateriilor și a competitivității în materie de prețuri.

Pentru fabrica sa din Germania, CATL își procură din Europa puțin sub jumătate din componentele necesare, inclusiv o parte din materialele pentru catod, pentru a produce baterii destinate automobilelor Porsche și Audi. Însă găsirea furnizorilor locali va deveni tot mai dificilă pe măsură ce cererea de vehicule electrice crește.

„Trebuie în continuare să ne gândim cum putem extinde producția”, a adăugat Matt Shen, directorul general al CATL pentru Europa, precizând că există și întrebări legate de modalitățile prin care compania poate ține costurile sub control și, în același timp, poate obține profit.„În mod normal, nu ar trebui să cumperi totul din afara Europei pentru a produce aici — aceasta nu este o abordare economică.”

Transferul celor mai noi tehnologii pentru baterii necesită aprobarea autorităților chineze

Ritmul în care companiile chineze își vor putea localiza producția pe piețele externe va depinde și de Beijing, a declarat Simon Engelke, fondatorul Battery Associates, un grup de consultanță cu sediul la Dublin.

„Atât investițiile în străinătate, cât și transferul celor mai noi tehnologii pentru baterii necesită aprobarea autorităților”, a adăugat acesta.

Investițiile riscă, de asemenea, să ajungă în vizorul autorităților de reglementare din alte țări. Guvernele analizează tot mai atent investițiile chinezești.

În martie, de exemplu, Regatul Unit a interzis utilizarea produselor companiei chineze Ming Yang, producătoare de turbine eoliene, în parcurile eoliene offshore, invocând riscuri la adresa securității naționale. La începutul acestei luni, Germania a blocat preluarea unui grup logistic din cel mai mare port maritim al țării de către o companie chineză.

Amploarea considerabilă a valului de investiții chinezești alimentează temerile că această țară își va menține dominația asupra lanțurilor de aprovizionare esențiale pentru sistemele energetice, de transport și de inteligență artificială ale viitorului.

Potențialii competitori se confruntă cu perspectiva unor investiții „uriașe”

În plus, companii precum CATL își încurajează tot mai mult propriii furnizori chinezi să investească în noi unități de producție în străinătate. Această tendință complică perspectivele unei inițiative conduse de SUA, care urmărește să determine țările să își reducă dependența economică puternică de China și de companiile controlate de aceasta.

Jiayue Zheng, analist specializat în lanțurile de aprovizionare pentru stocarea energiei la compania Wood Mackenzie, cu sediul la Shanghai, a remarcat că mai mulți nou-intrați pe piață — inclusiv compania suedeză Northvolt, care a eșuat — au încercat să conteste dominația Chinei. Aceștia se confruntă însă cu perspectiva unor investiții „uriașe”, care necesită o perioadă foarte lungă pentru recuperarea capitalului investit.

„Chiar dacă știi cum să produci o singură baterie, să ajungi la o capacitate de 100 GWh este cu totul altceva — extinderea lanțurilor de aprovizionare și a capacității de producție reprezintă o provocare cu adevărat majoră”, a declarat aceasta, referindu-se la dimensiunea celor mai mari fabrici de baterii din lume, aflate în construcție în China. „Cine va construi o astfel de capacitate de producție? Aș spune că, în continuare, producătorii chinezi.”

În cazul celor patru componente esențiale pentru fabricarea bateriilor, ponderea grupurilor chineze în producție depășește 80%

Datele Wood Mackenzie arată că, în cazul celor patru componente esențiale pentru fabricarea bateriilor, ponderea grupurilor chineze în producție depășește 80%. Previziunile companiei de consultanță sugerează, de asemenea, că cota de piață a companiilor chineze pentru aceste componente se va modifica foarte puțin până în 2034, în pofida relocării unei părți tot mai mari a producției în afara Chinei.

Duo Fu, analist specializat în industria bateriilor din China, în cadrul companiei de consultanță Rystad, a declarat că încetinirea creșterii economice din China contribuie, de asemenea, la accelerarea expansiunii pe piețele externe. În prezent, capacitatea de producție a bateriilor pentru vehicule electrice și pentru stocarea energiei este excesivă în raport cu estimările cererii pe termen scurt.

„Trebuie să supraviețuiască, trebuie să se extindă în străinătate”, a afirmat acesta.

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