Căderea Iranului și războiul resurselor: două treimi din aprovizionarea cu țiței a Chinei ar trece sub control american

Atacul americano-israelian asupra Iranului și instalarea unui regim favorabil Washingtonului ar putea crea premisele pentru controlul strategic al SUA asupra a două treimi din sursele din care China își importă țițeiul, subliniază analiștii de securitate și specialiștii în energie.

După preluarea controlului de către SUA asupra industriei de petrol din Venezuela, instalarea unui regim prietenos cu SUA la Teheran ar îndeplini un obiectiv strategic major pentru americani, care ar putea descuraja decisiv orice intenție a Chinei de a invada Taiwanul.

Competiția pentru resurse și avantajul strategic al SUA. Spre deosebire de America, China e dependentă total de importurile de țiței pentru a-și alimenta economia și forțele armate

China este principalul cumpărător al petrolului produs de iranieni, preluând peste 90% din exporturile de țiței ale Iranului – tranzacțiile sunt realizate prin intermediari pentru a masca originea petrolului. Asta a oferit Teheranului un colac de salvare economic, în contextul sancțiunilor impuse de SUA, cu toate că petrolul iranian e tranzacționat la discounturi de 8–10 dolari pe baril sub cotațiile de referință Brent.

Dar odată cu eliminarea regimurilor iranian și venezuelean favorabile Chinei, două treimi din aprovizionarea cu petrol a Chinei ar ajunge sub controlul Statelor Unite și al aliaților săi.

În plus, nu doar că SUA ar vulnerabiliza sursele de petrol către China, dar America ar câștiga controlul strategic asupra resurselor internaționale de țiței – deci poate controla intențiile agresive ale Chinei în privința Taiwanului.

Un control cu importanță strategică similară îl are China în privința exporturilor de materii prime critice și pământuri rare procesate, unde Occidentul a început dezvoltarea propriilor lanțuri de aprovizionare pentru a reduce vulnerabilitatea.

Consolidarea petrodolarului. Dependența de importuri a Chinei a forțat-o să se alieze cu Rusia și să păstreze relații strânse cu Iran și Venezuela

Totodată, cu controlul țițeiului iranian SUA pot remodela economia globală și, pe termen mediu, pot duce la prăbușirea influenței Rusiei pe piața internațională a petrolului. Practic, SUA își creează pârghii structurale pentru menținerea pe termen lung a dominației Petrodolarului și, prin extensie, stabilizează provocările la adresa statutului dolarului ca monedă de rezervă internațională.

În același timp, arată Zineb Riboua, reputat analist internațional pe problematica Orientului Mijlociu și cercetător la Hudson Institute din SUA, căderea Iranului va permite SUA să mute frontul războiului rece actual din Orientul Mijlociu în Indo-Pacific.

”Chestiunea iraniană nu a fost niciodată despre Iran. Dacă elimini Republica Islamică (regimul fascisto-teocratic iranian – n.r.) din ecuație și China își pierde pionii într-un eventual scenariu legat de Taiwan. Dacă rămâne în loc, Orientul Mijlociu rămâne ceea ce Beijingul l-a gândit să fie: un al doilea front pe care Washingtonul nu și-l permite nici să-l abandoneze, nici să rămână blocat în el. Loviturile lui Trump reprezintă prima mișcare a unui președinte american care pare să înțeleagă că drumul spre Pacific trece prin Teheran”, scrie Zineb Riboua într-o analiză.

Lanțurile de insule din jurul Chinei = ”cordon sanitar”

De notat că, la nivel strategic, apărarea Indo-Pacificului în caz de invazie chineză a Taiwanului vizează o blocadă americană/aliată de-a lungul celor două lanțuri de insule din apropierea apelor chineze – pentru succesul/eșecul unei astfel de blocade, vital este controlul primul lanț de insule.

