China introduce un sistem de „identitate digitală” pentru roboții umanoizi

China a lansat un sistem național inovator de „identitate digitală” pentru industria roboților umanoizi, aflată în rapidă dezvoltare, atribuind fiecărei mașini un cod unic de identificare format din 29 de cifre, pentru a asigura trasabilitatea și o guvernanță sigură a sectorului, potrivit Xinhua.

O platformă, coordonată de Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației al Chinei (MIIT) reprezintă infrastructura operațională a noii reglementări, care impune ca fiecare robot umanoid să primească un cod unic de identitate.

Dezvoltat de principalele organisme naționale de standardizare, acest identificator digital funcționează ca un „pașaport” complet pentru fiecare robot. El permite trasabilitatea integrală pe parcursul întregii existențe a mașinii — de la producție și vânzare până la utilizarea zilnică și, în cele din urmă, reciclare.

Codul de 29 de cifre este structurat în patru segmente:

un cod de țară format din 2 cifre;

un cod al companiei producătoare format din 4 cifre;

un cod al modelului produsului format din 6 cifre;

un număr de serie format din 17 cifre.

Yu Xiuming, vicepreședinte al Institutului Chinez pentru Standardizare în Electronică, a declarat că atribuirea acestui cod permite menținerea controlului asupra roboților în diferite domenii, industrii și roluri.

Actualizarea cadrului de reglementare vine într-un moment crucial. Industria chineză a roboților umanoizi a înregistrat o creștere accelerată, livrările interne reprezentând o parte dominantă din totalul global în 2025. Deși peste 500 de companii importante s-au concentrat în principalele centre industriale ale țării, această dezvoltare rapidă a generat și dificultăți, inclusiv sisteme de codificare fragmentate între producători și responsabilități juridice insuficient definite.

Noul standard introduce regula strictă „fără cod, fără acces pe piață”. Toți roboții vânduți sau utilizați pe teritoriul Chinei trebuie să fie înregistrați în acest sistem. De asemenea, producătorii vor fi obligați să retragă produsele atunci când sunt identificate defecte comune, iar recondiționarea și revânzarea roboților scoși din uz vor fi interzise.

De la lansare, peste 100 de companii s-au înscris în program, fiind emise coduri pentru întregul ciclu de viață pentru mai mult de 28.000 de unități aparținând unui număr de 200 de modele de roboți.

„Globalizarea de înaltă calitate a roboților umanoizi necesită urgent un sistem standardizat de administrare, bazat pe reguli unitare”, a declarat Yu Xiuming. „Această inițiativă nu doar că oferă fundamentul tehnic pentru recunoașterea internațională și circulația transfrontalieră a roboților, ci consolidează și rolul Chinei în definirea standardelor globale și a competitivității din acest sector.”

