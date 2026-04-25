China interzice exporturile de bunuri cu dublă utilizare către șapte companii europene din sectorul apărării

Ministerul Comerțului din China a inclus vineri șapte companii europene din domeniul apărării pe lista sa de control al exporturilor, blocând astfel, în practică, accesul acestora la bunuri chinezești „cu dublă utilizare” (civile și militare), potrivit Euractiv.

Printre companiile vizate se numără producătorii belgieni de arme Herstal și FN Browning, compania germană Hensoldt AG, precum și mai multe firme din Cehia cu activitate în domeniul apărării și aerospațial: Omnipol, SpaceKnow, Excalibur Armory și Institutul Ceh de Cercetare și Testare Aeronautică.

Decizia Beijingului vine ca răspuns la adoptarea de către Uniunea Europeană a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a vizat 27 de companii chineze acuzate că ajută Rusia și Belarus să eludeze sancțiunile occidentale sau că furnizează direct componente pentru producția militară, inclusiv pentru drone.

Potrivit autorităților chineze, măsura a fost adoptată pentru „protejarea securității și intereselor naționale și îndeplinirea obligațiilor internaționale, inclusiv cele privind neproliferarea”.

Eurodeputatul PPE Tomáš Zdechovský (foto) consideră că nu este o coincidență faptul că firmele cehe sunt printre cele vizate.

„Industria noastră de apărare a devenit foarte activă în sprijinirea Ucrainei”, a declarat acesta pentru Euractiv.

Zdechovský, care este și rezervist activ în armată și deține gradul de locotenent, nu se așteaptă însă la perturbări majore ale lanțurilor de aprovizionare.

El a precizat că sectorul de apărare din UE, în special cel din Cehia, s-a orientat deja în mare parte departe de dependența de China pentru componente sensibile sau cu dublă utilizare. Totuși, firmele mai mici sau cele specializate ar putea întâmpina întârzieri, costuri mai mari sau necesitatea de a certifica noi furnizori.

Săptămâna aceasta, oficiali militari ucraineni și producători de drone au avertizat că dependența Europei și a Ucrainei de China pentru componentele necesare producției de drone reprezintă un risc major.

„Există o problemă uriașă privind securitatea aprovizionării cu componente-cheie” pentru drone, a declarat un reprezentant al producătorului ucrainean Skyfall, în cadrul Summitului de Afaceri UE–Ucraina, sugerând crearea unor huburi industriale specializate în Europa pentru reducerea vulnerabilităților.

***