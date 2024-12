China interzice exportul de minerale esențiale către SUA pe fondul escaladării tensiunilor comerciale

China a interzis exporturile către Statele Unite de galiu, germaniu și antimoniu, care au potențiale aplicații militare, a anunțat marți Beijingul, la o zi după ce Washingtonul a luat o măsură similară ce viza sectorul de semiconductori al Chinei, transmite Reuters.

O directivă a Ministerului Comerțului referitoare la articolele cu dublă utilizare, atât militară, cât și civilă, a invocat preocupări privind securitatea națională. Ordinul, care intră în vigoare imediat, impune, de asemenea, o revizuire mai strictă a utilizării finale a articolelor din grafit exportate către SUA.

„În principiu, exportul de galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure către Statele Unite nu va fi permis”, a anunțat Ministerul Comerțului.

Restricțiile întăresc plafoanele deja existente asupra exporturilor de minerale critice pe care Beijingul a început să le introducă anul trecut, dar se aplică exclusiv pieței americane, reprezentând cea mai recentă escaladare a tensiunilor comerciale dintre cele mai mari două economii ale lumii, înainte ca președintele ales Donald Trump să preia mandatul.

Datele vamale chineze arată că nu au existat livrări de germaniu sau galiu, sub formă prelucrată sau neprelucrată, către SUA în acest an până în octombrie, deși SUA au fost a patra, respectiv a cincea cea mai mare piață pentru aceste minerale cu un an în urmă.

China a extras 48% din antimoniul de la nivel global

Galiul și germaniul sunt utilizate în fabricarea semiconductorilor, în timp ce germaniul este folosit și în tehnologia cu infraroșu, cabluri de fibră optică și celule solare.

În mod similar, livrările de produse din antimoniu ale Chinei au scăzut în octombrie cu 97% față de septembrie, după ce Beijingul a început să implementeze restricții asupra exporturilor.

Anul trecut, China a reprezentat 48% din antimoniul extras la nivel global, utilizat în muniție, rachete cu infraroșu, arme nucleare și ochelari cu vedere pe timp de noapte, precum și în baterii și echipamente fotovoltaice.

În acest an, China a produs 59,2% din germaniul rafinat la nivel global și 98,8% din galiul rafinat, conform consultanței Project Blue.

„Această mișcare reprezintă o escaladare semnificativă a tensiunilor din lanțurile de aprovizionare, unde accesul la materii prime este deja limitat în Occident”, a declarat Jack Bedder, co-fondator al Project Blue.

Prețurile trioxidului de antimoniu în Rotterdam au crescut cu 228% de la începutul anului, ajungând la 39.000 de dolari pe tonă metrică pe 28 noiembrie, potrivit datelor furnizorului de informații Argus.

SUA au interzis exporturile către 140 de companii, inclusiv producătorul de echipamente pentru cipuri Naura Technology Group

Anunțul Chinei vine după ce Washingtonul a lansat luni a treia serie de măsuri restrictive în trei ani împotriva industriei de semiconductoare a Chinei, interzicând exporturile către 140 de companii, inclusiv producătorul de echipamente pentru cipuri Naura Technology Group.

Donald Trump, al cărui prim mandat la Casa Albă a fost marcat de un război comercial dur cu China, a declarat că va introduce tarife de 10% pe bunurile chinezești și a amenințat cu tarife de 60% pe importurile din China în timpul campaniei sale prezidențiale.

„Nu este o surpriză că China a răspuns la restricțiile tot mai mari impuse de autoritățile americane, actuale și iminente, cu propriile restricții asupra furnizării acestor minerale strategice”, a declarat Peter Arkell, președintele Global Mining Association of China. „Este un război comercial care nu are câștigători”, a adăugat el.

Separat, mai multe grupuri industriale chineze au cerut marți membrilor lor să achiziționeze semiconductori produse la nivel național, unul dintre acestea afirmând că cipurile americane nu mai sunt sigure și fiabile.

