China înregistrează în 2025 un nou excedent comercial record, cât PIB-ul unei țări din top 20 mondial

Excedentul comercial al Chinei a depășit expectațiile, atât exporturile cât și importurile fiind mai mari decât previziunile pentru 2025. Nivelul excedentului comercial a atins un nou record istoric – valoare echivalentă cu PIB-ul unei țări din top 20, remarcă economiștii ING Bank.

Exporturile chineze au avansat în decembrie cu 6,6% față de anul precedent, în creștere de la 5,9% în noiembrie, contrar așteptărilor pieței care anticipau o moderare. Pe întreg an, exporturile au crescut cu 5,5% față de anul precedent, în scădere ușoară față de o creștere de 5,9% în 2024. Excedentul comercial al Chinei a atins un nou record de 1,19 trilioane dolari în 2025.

Această performanță a exporturile s-a petrecut în ciuda scăderilor livrărilor către SUA cu 20% față de întregul an 2024. Exporturile către Coreea de Sud (-1,1%) și Japonia (+3,5%) au fost, de asemenea, relativ slabe pe parcursul anului.

Exporturile către alte regiuni au compensat scăderea pe piața americană în 2025, principalele destinații de export ASEAN (+13,4%) și UE (+8,4%) fiind toate mult peste creșterea generală a exporturilor. De asemenea, se observă o creștere puternică a exporturilor către India (+12,8%), Africa (+25,8%) și America Latină (+7,4%).

După categorii de produse, semiconductorii (+26,8%), navele maritime (+26,7%) și autoturismele (+21,4%) au avur cele mai bune performanțe în 2025. Categoriile care au scăzut sensibil pe relația SUA au fost jucăriile (-12,7%), mobila (-6,1%) și încălțăminte (-11,3%). Structura exporturilor arată faptul că China continuă să urce pe scara valorii adăugate.

Importurile Chinei au stagnat în 2025

Importurile au avut o rată de creștere inferioară în 2025, dar redresarea din decembrie a fost un element pozitiv. Probabil, cea mai mare surpriză a fost avansul importurilor Chinei cu 5,7% în decembrie față de aceeași lună a anului trecut, față de 1,9% în noiembrie – cu mult peste așteptările pieței. Per total, importurile au stagnat în 2025, comparativ cu 2024.

După țara de origine, importurile Chinei, în 2025, cele mai mari creșteri avut cele din Indonezia (+15,6%), Singapore (+14,7%), India (+9,7%) și Olanda (+8,8%). În schimb, războiul comercial cu SUA a dus la o scădere de -14,6% față de anul precedent a importurilor din SUA. De asemenea, au fost contracții ale importurilor din Malaezia (-20,4%), Canada (-10,4%) și Australia (-7,5%), pe fondul diverselor evoluții tarifare.

După categoriile mari de produse, importurile Chinei au fost destul de concentrate pe eforturile sale de modernizare a economiei. Importurile de înaltă tehnologie au crescut cu +9,3% față de anul precedent, cu importuri puternice de echipamente automate de prelucrare a datelor (+18,2%) și semiconductori (+10,1%). Se renarcă scăderi abrupte ale importurilor de automobile (-39,7%), precum și ale țițeiului (-8,8%), deoarece vehiculele electrice autohtone continuă să domine piața, iar importurile de produse legate de construcții, cum ar fi oțelul (-10,7%) și cheresteaua (-13,9%), au avut performanțe slabe în cursul anului.

O accelerare susținută a importurilor ar putea contribui semnificativ la atenuarea presiunii asupra și din partea principalilor parteneri comerciali ai Chinei.

Excedentul comercial al Chinei – echivalentul unei economii din top 20

În concluzie, excedentul comercial al Chinei stabilește în 2025 un nou record de 1,19 trilioane USD, aproximativ echivalentul PIB-ului unei economii din top 20 la nivel mondial. Excedentul comercial din 2025 a crescut cu 19,9% față de anul precedent.

În ultimul an s-a observat că cererea externă a fost un factor major al creșterii economice în 2025. Se preconizează că contribuția pozitivă a exporturilor va ajuta China să își atingă obiectivul de creștere de aproximativ 5% atunci când datele privind PIB-ul vor fi publicate săptămâna viitoare.

***