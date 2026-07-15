China înregistrează cea mai lentă creștere din ultimii patru ani – investițiile scad, consumul intern rămâne slab

Creșterea economică a Chinei a încetinit în al doilea trimestru, în pofida exporturilor puternice, susținute de boom-ul global al inteligenței artificiale, a accelerării producției industriale și a revenirii pe plus a vânzărilor cu amănuntul în luna iunie, informează AFP.

În perioada aprilie-iunie 2026, Produsul intern brut (PIB) al celei de-a doua mari economii din lume a crescut cu 4,3% în ritm anual, a raportat miercuri Biroul Național de Statistică (BNS), o cifră sub estimările analiștilor care mizau pe un avans de 4,5%. Este vorba de o încetinire semnificativă a economiei chineze după o creștere de 5% în primul trimestru. Beijingul și-a stabilit pentru acest an o țintă ambițioasă de creștere cuprinsă între 4,5% și 5,0%.

Economia chineză se confruntă cu un dezechilibru tot mai profund între cerere și ofertă. Producția industrială robustă și exporturile, legate de boom-ul investițiilor globale în inteligență artificială, continuă să alimenteze creșterea globală, chiar dacă consumul și investițiile private slăbesc pe fondul unei recesiuni prelungite a pieței imobiliare și al prețurilor volatile ale energiei.

Având în vedere creșterea dezamăgitoare, Tianchen Xu, economist senior la Economist Intelligence Unit, se așteaptă ca măsurile de stimulare a economiei să fie intensificate în al treilea trimestru, inclusiv o reducere a ratei dobânzii de politică monetară pentru a stimula investițiile.

Investițiile în active fixe urbane, inclusiv proiectele de dezvoltare imobiliară și infrastructură, au scăzut cu 5,7% în primele șase luni față de anul precedent, mai mult decât așteptările economiștilor.

Xu a atribuit scăderea abruptă a investițiilor canalizării resurselor administrațiilor locale către restructurarea datoriilor și lipsei de proiecte eligibile în curs de elaborare. „Stimularea investițiilor în infrastructură va fi un obiectiv cheie pentru stabilizarea creșterii.”

Campania Beijingului de a controla excesul de capacitate de producție și de a pune capăt războaielor acerbe ale prețurilor va afecta, de asemenea, investițiile private pe termen scurt, a declarat Sarah Tan, economist la Moody’s Analytics. Investițiile în imobiliare, infrastructură și producție au scăzut cu 18%, 2,4% și, respectiv, 1,2%, conform datelor oficiale.

În iunie, vânzările cu amănuntul din China au crescut cu 1%, revenind după o scădere de 0,6% în luna precedentă și depășind previziunile economiștilor care anticipau o scădere de 0,1%. Vânzările cu amănuntul din luna mai au înregistrat prima scădere lunară de la sfârșitul anului 2022, fiind trase în jos de cererea slabă și de reducerile abrupte ale comercianților.

Producția industrială a crescut cu 5,3% în iunie față de anul precedent, mai puternic decât creșterea prognozată de 4,7% și recuperând ritmul de la expansiunea de 4,5% din mai.

Biroul de statistică a remarcat un dezechilibru „acut” între excesul de ofertă și cererea lentă, îndemnând factorii de decizie să intensifice „ajustările contraciclice și transciclice”. Investițiile din zonele urbane au scăzut anul trecut pentru prima dată în ultimele decenii, scăzând cu 3,8% față de anul precedent și crescând brusc după o contracție de 4,1% în primele cinci luni, deoarece o recesiune prelungită a pieței imobiliare și constrângeri mai stricte asupra împrumuturilor administrațiilor locale au frânat unul dintre factorii tradiționali de creștere a Chinei.

China, care a făcut din exporturi un pilon al modelului său economic, se bazează încă foarte mult pe comerțul exterior pentru a-și alimenta creșterea, într-un moment în care o scădere prelungită a sectorului imobiliar și un consum slab continuă să o afecteze.

Cu toate acestea, tensiunile legate de conflictul dintre Statele Unite și Iran au amenințat această dinamică prin perturbarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, provocând creșterea prețurilor petrolului, cu riscul de a perturba lanțurile de aprovizionare globale și având un impact negativ asupra cererii de bunuri chinezești.

Datele pozitive vin după ce marți Administrația vamală chineză a anunțat că în luna iunie exporturile gigantului asiatic au crescut cu 27% în ritm anual, depășind cu mult previziunile de 19% ale analiștilor chestionați de Bloomberg, în timp ce importurile au crescut cu 36% față de anul precedent, o performanță peste așteptări.

Atenția piețelor se va îndrepta spre reuniunea de la sfârșitul lunii a Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, la care decidenții evaluează de obicei condițiile economice și ajustează politicile pentru a menține creșterea economică pe o traiectorie care să îi permită să atingă ținta de creștere. Totuși, mulți economiști susțin că cea mai mare provocare pentru oficialii chinezi nu este ritmul creșterii economice, ci componența acesteia.

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