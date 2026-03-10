China în Europa: Funcționarii vamali pot verifica doar 0,006% din bunurile care trec prin Aeroportul Liège, poartă prin care intră circa 20% din bunurile cumpărate online în UE

Funcționarii vamali au interceptat peste 25 000 de produse contrafăcute la Aeroportul Liège anul trecut, a anunțat marți Serviciul Public Federal Financiar din Belgia. Cu toate acestea, doar 0,006 % din totalul bunurilor care trec prin aeroport sunt verificate fizic, potrivit Belga News Agency.

Aeroportul Liège este cel mai mare nod de transport de marfă din Belgia și o poartă strategică pentru e‑commerce. Aproximativ 20 % din bunurile cumpărate online din afara Uniunii Europene intră în blocul comunitar prin Liège, iar o parte semnificativă a acestor transporturi provine din China.

Pentru a inspecta aceste transporturi, ofițerii vamali analizează declarațiile. Anul trecut, vamalele de la Liège au procesat peste 1,3 miliarde de astfel de documente – o medie de 3,6 milioane pe zi, comparativ cu mai puțin de 400 de milioane în 2023.

Oficialii spun că nu pot face față volumului uriaș de colete: doar 0,006 % dintre expedieri sunt verificate fizic. „Nu este suficient, dar nu putem face mai mult,” a declarat Kristian Vanderwaeren, șeful Administrației Generale a Vămilor și Accizelor din Belgia.

Personalul vamal a observat o schimbare în modul de expediere: coletele sunt mai puține numeric, dar conțin mai multe articole. Aceasta complică controalele, deoarece ofițerii trebuie să deschidă pachetele pentru a verifica mai multe produse declarate.

În medie, în 30 % din controalele efectuate sunt descoperite încălcări ale regulilor. Cele mai frecvente sunt contrafacerile, încălcările normelor de siguranță a produselor și fraudele, cum ar fi subevaluarea bunurilor. Oficialii au raportat, de asemenea, o creștere a confiscărilor de droguri.

O taxă vamală europeană urmează să intre în vigoare în iulie: coletele cu valoare sub 150 € venite din afara UE vor fi taxate cu 3 €. Sindicatele și angajatorii din distribuție și comerțul electronic avertizează însă că această măsură singură nu va fi suficientă pentru a reduce fluxul de bunuri nesigure sau comercializate incorect.

„Combinarea inovației tehnologice, a personalului suplimentar și a reformelor europene ar trebui să permită autorităților vamale să controleze eficient fluxul tot mai mare de expedieri din comerțul electronic,” a spus FPS Finance. Prioritățile rămân: protecția consumatorilor, concurența loială și securitatea pieței interne.

