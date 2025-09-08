cursdeguvernare

8 septembrie, 2025

Stiri

China impune taxe temporare asupra importurilor de carne de porc din UE

De Vladimir Ionescu

8 septembrie, 2025

China impune taxe vamale preliminare cuprinse între 15,6% și 62,4% importurilor de carne de porc din UE, potrivit Ministerului Comerțului de la Beijing. Măsura va intra în vigoare începând din data de 10 septembrie, și va deveni definitivă după finalizarea anchetei în luna decembrie.

Măsurile vin în contextul în care China se confruntă cu un exces de ofertă de carne de porc pe piața internă și un consum în scădere lentă, pe fondul unei recesiuni economice prelungite. De cealată parte, majorarea tarifelor reprezintă o lovitură pentru crescătorii de porci din Europa, care se confruntă deja cu o conracție a cererii și consecințele epidemiei de pestă porcină.

Bejingul a demarat în iunie o anchetă antidumping privind importurile din blocul comunitar, parte a represaliilor după ce UE a lansat investigații privind subvențiile acordate de guvernul chinez unor sectoare industriale. În octombrie 2024 UE a impus tarife de până la 45% la importul de vehicule electrice (EV) din China.


Investigația chineză lansată în iunie anul trecut este percepută ca represalii la tarifele UE pentru exporturile chineze de EV și țintește livrări de 2 miliarde de dolari. Cele mai afectate țări din UE de tarifele chineze vor fi principalii producători de carne de porc precum Spania, Țările de Jos și Danemarca.

Cititi si: Industria și consumul scad în China, economia resimte efectele tarifelor SUA

***


Industria și consumul scad în China, economia resimte efectele tarifelor SUA

