China impune restricții la export pentru 40 de firme japoneze pe fondul intensificării tensiunilor cu Tokyo

China a impus luni noi restricții la export care vizează 40 de entități comerciale japoneze pe care le acuză că participă la „remilitarizarea” țării, totul pe fondul creșterii tensiunilor politice cu Tokyo.

Ministerul Comerțului din China a plasat luni 20 de entități japoneze, inclusiv Institutul Național pentru Studii de Apărare și centre de cercetare pentru sisteme depărare terestre, navale și aeriene, precum și mai multe divizii ale Mitsubishi Corporation, pe o listă de control, care interzice exportatorilor chinezi și străini să le vândă articole cu dublă utilizare fabricate în China. Articolele cu dublă utilizare se referă la cele care pot fi folosite atât în industria militară cât și cea civilă.

În plus, alte 20 de entități au fost adăugate pe o listă de supraveghere care necesită un control sporit al licențelor de export pentru articolele cu dublă utilizare. Pe această listă sunt incluse Mitsui E&S, care produce motoare și alte echipamente pentru nave, divizii ale corporațiilor Fujitsu și Komatsu, producătorul de drone Terra Drone Corporation, procesatoare de combustibil nuclear și mai multe unități ale OKI Electric Industry.

Exportatorilor chinezi, precum și organizațiilor sau persoanelor fizice din străinătate le este interzis să transfere articole cu dublă utilizare fabricate în China către entitățile menționate, conform declarației, adăugând că orice activități în curs trebuie să înceteze imediat.

Companiile chineze care exportă către aceste firme vor fi obligate să solicite guvernului licențe speciale, să prezinte rapoarte de evaluare a riscurilor privind companiile japoneze și angajamente scrise că articolele cu dublă utilizare nu vor fi utilizate în scopuri militare.

Relațiile dintre Bejing și Tokyo s-au deteriorat masiv după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat anul trecut că Japonia ar putea interveni dacă China va încerca să ocupe Taiwanul, pe care îl revendică.

În ultimul timp, Japonia și-a accelerat modernizarea armatei, în special prin adăugarea de capabilități ofensive, lucru pe care Beijing îl condamnă.

Controalele la export sunt „pe deplin justificate, rezonabile și legale”, a comunicat Ministerul Comerțului din China, adăugând că acestea vizează „descurajarea fermă a inițiativei nesăbuite a Japoniei de adoptare a «noului militarism»”.

„Sperăm că Japonia își va recunoaște greșelile, își va schimba cursul greșit, va reflecta cu adevărat asupra trecutului său și va reveni pe calea cea dreaptă”, se arată în comunicatul ministerului chinez. Japonia nu se conformează și, în schimb, purtătorul de cuvânt al guvernului a numit restricțiile „inacceptabile și extrem de regretabile”, cerând în același timp Beijingului să renunțe la restricții comerciale.

Secretarul general al guvernului, Minoru Kihara, a declarat luni că Japonia va lua contramăsurile necesare după ce va evalua temeinic restricțiile și impactul acestora.

Sub conducerea lui Takaichi, armata japoneză a fost dotată cu mai multe capacități ofensive, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune amplasate pe insule îndepărtate. Exporturile de arme letale sunt permise în cadrul noii politici de apărare. Japonia își va revizui strategia de apărare și securitate până în decembrie, ceea ce ar putea duce la creșterea și mai mult bugetul său de apărare.

Luni, Forța de autoapărare terestră a Japoniei a anunțat desfășurarea unui lansator de rachete pe insula Minamitorishima, cea mai îndepărtată în partea de sud a sud, aparent în replică la activitatea militară tot mai intense a Chinei în Pacific.

În februarie, China a inclus inițial 20 de companii japoneze pe o listă de control al exporturilor și alte 20 pe o listă de supraveghere. Ministerul Comerțului a declarat că, de atunci, „în loc să reflecteze asupra trecutului său și să își corecteze cursul, Japonia a continuat pe calea greșită” prin accelerarea remilitarizării, desfășurarea de arme ofensive și teste de noi rachete.

Ministerul chinez a subliniat că restricțiile afectează doar un număr mic de entități japoneze, iar măsurile se aplică doar articolelor cu dublă utilizare. „Acestea nu afectează schimburile economice și comerciale normale sino-japoneze, iar entitățile japoneze oneste și care respectă legea nu au absolut nimic de care să-și facă griji.”

Măsurile funcționează mai mult ca un „mesaj diplomatic”, în timp ce Beijingul își intensifică presiunea asupra Japoniei, a declarat George Chen, partener pentru Greater China la firma de consultanță The Asia Group.

„Din perspectiva Beijingului, Japonia nu a luat măsuri semnificative pentru a îmbunătăți relațiile bilaterale”, a spus Chen. „Și îngrijorările cresc în China cu privire la cooperarea mai profundă în domeniul apărării dintre Japonia, Statele Unite și alți parteneri occidentali.”

Pe termen scurt, relațiile Japonia-China vor rămâne fragile „și riscă să se deterioreze și mai mult dacă niciuna dintre părți nu ia măsuri pentru a opri tendința descendentă”, a adăugat el.

Pentru Beijing, problema Taiwanului este deosebit de sensibilă. China consideră insula drept propriul teritoriu, care poate fi recucerit prin forță dacă este necesar, și a intensificat presiunea militară asupra guvernului separatist.

La începutul acestei luni, garda de coastă chineză a efectuat incursiuni la est de Taiwan, ceea ce presa de stat a descris ca fiind un „avertisment direct” adresat Japoniei și Filipinelor, în urma anunțului că țările vor discuta despre granițele lor maritime în apele pe care Beijingul le revendică ca ape teritoriale.

Regatul Unit, Germania și Franța, într-o rară declarație comună de săptămâna trecută, au condamnat activitățile chineze în Pacific la est de Taiwan, adăugând că se opun oricărei schimbări a status quo-ului dintre China și Taiwan.

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