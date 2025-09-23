Importurile chineze de petrol din Rusia au scăzut cu 15% în august – SUA pune presiune pentru blocarea hirdocarburilor rusești

Importurile de țiței ale Chinei din Rusia au scăzut puternic în luna august, în timp ce cele din SUA au rămas suspendate pentru a treia lună consecutiv, potrivit datelor statistice citate de South China Morning Post (SCMP).

Ca volum, China a importat cu 15,2% mai puțin țiței din Rusia față de aceeași lună a anului trecut, totalizând 7,94 milioane de tone. Analiștii au avut opinii împărțite dacă scăderea este o fluctuație temporară sau semnalul de început al unei tendințe, în condițiile în care SUA pune presiune prin tarife secundare pe reducerea achizițiilor internaționale de petrol rusesc.

Cele mai recente date vamale arată că declinul de import din Rusia a fost compensat de creșteri puternice ale importurilor de la alți parteneri, inclusiv o majorare de 50,4% din Brazilia (până la 5,19 milioane de tone) și o creștere de aproape 90x din Indonezia (până la 2,66 milioane de tone).

Importurile totale de țiței ale Chinei au rămas, în general, stabile, la 49,49 milioane de tone în august, reflectând o creștere modestă de 0,8% față de anul trecut.

Declin al importurilor de țiței rusesc de aproape 9% în primele 8 luni ale lui 2025

Potrivit lui Emma Li, analist senior de piață la firma de informații energetice Vortexa, fluxul mai redus de țiței din Rusia în august ar părea să fie mai degrabă o fluctuație punctuală, cauzată în principal de lucrări de mentenanță la situri de producție importante.

Proiectul petrolier Sakhalin-1 din estul îndepărtat al Rusiei fusese programat anterior pentru mentenanță în august, ceea ce a întrerupt producția de țiței.

Totuși, Chim Lee, analist senior la Economist Intelligence Unit, a spus că datele din august arată o scădere constantă a achizițiilor Chinei de petrol rusesc începând cu sfârșitul anului trecut, cu câteva luni excepționale – cum a fost creșterea din iulie – care au contrazis tendința de scădere.

Rafinăriile chineze vor să-și limiteze riscul – Administrația SUA a tot amenințat cu sancțiuni

Deși Rusia rămâne principala sursă de petrol a Chinei, datele vamale arată că importurile din Rusia au scăzut cu 8,6% în primele opt luni ale anului, în timp ce importurile totale au crescut ușor.

„Importatorii chinezi vor să-și limiteze expunerea la sancțiuni, mai ales după ce SUA au amenințat cu măsuri punitive împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc”, a adăugat Lee.

În august, SUA au impus un tarif suplimentar de 25% pe importurile din India, al doilea cel mai mare cumpărător de petrol rusesc, vizând în mod specific comerțul său petrolier cu Rusia.

La începutul lunii, președintele Donald Trump a cerut aliaților occidentali să impună colectiv tarife asupra Chinei pentru achizițiile sale de petrol rusesc, după ce a repetat că aceste achiziții ajută Moscova să finanțeze războiul din Ucraina.

Totuși, în pofida declarațiilor publice și a cerințelor către aliați, președintele Trump a fost până acum reticent să impună tarife Chinei în condițiile în care administrația sa manevrează cu prudență pe fondul unui armistițiu comercial fragil cu Beijingul, care expiră pe 10 noiembrie.

Deși importurile de petrol din SUA reprezentau anterior doar o mică parte din aprovizionarea totală a Chinei, Beijing a suspendat achizițiile din SUA din iunie, potrivit datelor vamale chineze.

„Suntem destul de sceptici în privința șanselor unei reveniri susținute, decât dacă apare un acord comercial major între cele două părți – ceea ce pare foarte dificil, având în vedere amploarea problemelor aflate în discuție”, a mai spus Chim Lee.

***