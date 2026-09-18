China îi îndeamnă pe mineri să sporească producția de cărbune pe fondul creșterii prețurilor

Guvernul Chinei a solicitat producătorilor locali de cărbune să mențină un ritm accelerat de producție, după o creștere bruscă a prețurilor spot pentru cărbunele energetic, înregistrată la începutul acestei luni.

Prețul cărbunelui energetic pe piața spot a atins recent cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, potrivit Bloomberg, punând presiune pe guvernul de la Beijing să ia măsuri. China a redus ponderea cărbunelui în mixul său energetic, însă acest combustibil rămâne vital, cu o cotă de 49,7% în producția de energie electrică în prima jumătate a anului. Este pentru prima dată când ponderea cărbunelui a scăzut sub pragul de 50% din producția totală de energie a Chinei.

Această scădere a fost posibilă datorită extinderii capacităților eoliene și solare; China deține, de departe, cel mai mare număr de astfel de instalații la nivel mondial. Totuși, chiar și China – lider în investițiile în energie alternativă – nu a reușit să asigure disponibilitatea energiei eoliene și solare la cerere, ceea ce explică dependența continuă de cărbune.

China își propune ca energia curată să reprezinte 30% din producția sa de electricitate până în 2030, în creștere față de nivelul actual de aproximativ 22%. Deși energia eoliană și cea solară urmează să devină pilonii principali ai mixului energetic, utilizarea cărbunelui va continua să crească, acesta având tot mai mult rolul unei surse flexibile de rezervă pentru consolidarea securității energetice, potrivit analiștilor.

Din perspectiva Chinei, cărbunele va rămâne o componentă cheie a mixului energetic, judecând după numărul mare de noi termocentrale aprobate – unele aflate deja în construcție, altele în faza de proiectare. Această situație face însă ca țara să fie vulnerabilă la fluctuațiile nefavorabile ale prețului cărbunelui energetic (cel utilizat pentru producția de electricitate) și impune intervenția autorităților atunci când apar astfel de variații.

Această vulnerabilitate generează fluctuații în importurile de cărbune ale Chinei. Creșterea recentă a prețurilor a dus la o scădere a importurilor în luna august (cu 1,5%), după ce în cele două luni anterioare se înregistraseră creșteri de două cifre, potrivit Centrului pentru Cercetare în domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA), cu sediul în Finlanda.

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