China extinde restricțiile pentru exportul de pământuri rare înainte de o posibilă întâlnire Trump – Xi

China a înăsprit controlul exporturilor de pământuri rare și tehnologii conexe, interzicând în același timp cetățenilor săi să participe la activități miniere neautorizate în străinătate, întărându-și influența sa geopolitică exploatând poziția de lider în comerțul global cu mineralele necesare dezvoltării înaltelor tehnologii.

Entitățile străine trebuie să obțină o licență de la guvernul de la Beijing pentru exportul oricărui produs care conține peste 0,1% pământuri rare de proveniență internă sau fabricate folosind tehnologia de extracție, rafinare, fabricare a magneților sau reciclare brevetată în China, a anunțat joi Ministerul Comerțului. Pentru a preveni „utilizarea abuzivă” a mineralelor provenite din pământurile rare în sectorul industriei de apărare și alte sectoare sensibile, companiilor care au legături cu armate străine sau existente pe listele de control sau aflate sub supraveghere li se vor refuza licențele de export, a anunțat joi Ministerul Comerțului de la Beijing. Cererile pentru exportul oricăror produse care ar putea fi utilizate la fabricarea de arme, terorism sau alte scopuri militare vor fi, de asemenea, respinse.

Ultima decizie marchează o „actualizare majoră a controlului exporturilor de pământuri rare”, extinzând restricțiile comerciale de la doar materii prime la proprietate intelectuală și tehnologii, a declarat pentru Reuters, Dan Wang, director pentru China la Eurasia Group. China a suplimentat în aprilie cu mai multe pământuri rare și materiale conexe lista sa de control a exporturilor.

Aceste restricții ar putea adânci și mai mult dependența altor țări de know-how-ul chinezesc, sprijinind în același timp eforturile Beijingului de a-și muta propriile industrii în lanțul valoric, a adăugat Wang.

De asemenea, cetățenilor chinezi le este interzis să desfășoare activități în alte state legate de extracția pământurilor rare și fabricarea magneților fără aprobarea Beijingului.

Noile reguli privind exportul de materiale din pământuri rare vor intra în vigoare la 1 decembrie, în timp ce cele privind tehnologiile și forța de muncă au intrat în vigoare imediat, conform declarațiilor oficiale.

Cererile pentru exporturile de pământuri rare utilizate în producerea de semiconductori sub 14 nanometri, cipuri de memorie avansate, echipamente de fabricare sau testare a semiconductorilor sau inteligență artificială cu potențiale aplicații militare vor fi revizuite de la caz la caz, a anunțat Ministerul Comerțului.

Măsurile vizează în principal sectorul apărării, a declarat George Chen, partener la The Asia Group, ca parte a eforturilor Beijingului de a depăși capacitățile de apărare ale SUA.

Pământurile rare sunt esențiale pentru industriile de înaltă tehnologie, inclusiv automobile, apărare și semiconductori. Accesul restrâns la pământuri rare a perturbat lanțurile de aprovizionare internaționale prinse în focul încrucișat dintre SUA și China în acest an.

„Beijing și-a dat seama că are o influență în acest sector și, în mod clar, nu se sfiește să o folosească”, a declarat Wendy Cutler, vicepreședinte senior la Asia Society Policy Institute și fost negociator comercial al SUA. Această mișcare ar putea pune presiune pe Washington să facă concesii suplimentare în discuțiile în curs, cum ar fi reduceri tarifare sau relaxarea controalelor la exporturile SUA.

Pârghii de negociere

China contează pentru aproximativ 70% din comerțul global cu pământuri rare și a folosit în mod repetat mineralele extrem de necesare înaltei tehnologii ca monedă de schimb în negocierile comerciale.

Ultimele restricții au fost anunțate cu doar câteva săptămâni înainte de o posibilă întâlnire între președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping. Se așteaptă ca cei doi lideri să se întâlnească personal în marja forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific care va avea loc în ultima săptămână din octombrie, la Gyeongju, Coreea de Sud.

Deși China a păstrat tăcerea cu privire la viitoarele întâlniri, Trump a declarat, de asemenea, că va vizita China la începutul anului viitor și că Xi va veni în SUA la o dată ulterioară.

Noul anunț poate fi considerat „o serie de înțelegeri” pe care Beijing dorește să le încheie chiar înainte de următoarea rundă de negocieri comerciale majore, a declarat Chen de la The Asia Group.

„Partea chineză capătă din ce în ce mai multă experiență în relațiile cu omologii săi și știe ce vor prietenii lor americani”, a adăugat Chen.

De la sfârșitul anului trecut, China a înăsprit restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare, inclusiv solicitarea de dovezi că acestea nu vor fi utilizate în scopuri militare. Beijingul a început să emită licențe de export de unică folosință în urma unui armistițiu comercial încheiat cu Washingtonul în luna mai.

Deși datele oficiale ale Chinei au arătat că exporturile de magneți din pământuri rare și-au revenit în ultimele luni, progresul a părut inegal. Camera Europeană de Comerț a declarat într-un sondaj publicat luna trecută că puternica dominație a Beijingului a costat un stat membru cel puțin „milioane de euro”, în timp ce alte state au menționat proceduri inconsistente pentru obținerea aprobărilor de export.

