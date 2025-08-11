China / Diplomat de top aflat în cărți pentru postul de ministru de externe, reținut de autoritățile de la Beijing

Diplomatul chinez de rang înalt Liu Jianchao (foto), aflat în cărți pentru postul de ministru de externe, a fost reținut de autorități pentru a fi interogat, la începutul lunii august, au declarat mai multe persoane familiarizate cu acest caz, potrivit Reuters. Motivul reținerii sale nu este cunoscut.

Liu, în vârstă de 61 de ani, conduce organismul Partidului Comunist responsabil cu gestionarea relațiilor cu partidele politice străine. De la preluarea funcției în 2022, a călătorit în peste 20 de țări și s-a întâlnit cu oficiali din peste 160 de țări. El a fost reținut după ce s-a întors dintr-o călătorie de lucru în Singapore, Africa de Sud și Algeria, care s-a încheiat pe 30 iulie, potrivit sursei citate. Casa lui a fost percheziționată de autorități la începutul lunii august.

Arestarea lui Liu reprezintă cea mai importantă dispariție a unui diplomat de la demiterea fostului ministru de externe și protejat al președintelui Xi Jinping, Qin Gang, în 2023, în urma unei absențe publice inexplicabile.

Din 2022, Liu, absolvent al Universității Oxford, a condus Departamentul Internațional al Partidului Comunist, organismul responsabil de gestionarea relațiilor cu partidele politice străine. Profilul său rămâne pe site-ul departamentului. El era considerat de diplomații din Beijing și de analiști ca un candidat probabil pentru a-l succeda pe veteranul Wang Yi în funcția de ministru de externe, dar nu a fost promovat în această funcție în cadrul recentei remanieri guvernamentale anuale.

Considera că este „de neimaginat ca China și SUA să intre vreodată în război”

La un forum anual organizat la Universitatea Tsinghua din Beijing la începutul lunii iulie, Liu s-a declarat optimist cu privire la viitorul relațiilor sino-americane și

„Dacă este adevărat, căderea lui Liu Jianchao va duce la un vid de putere și mai mare la vârful portofoliului afacerilor externe al Chinei. Se elimină un favorit la succesiunea lui Wang Yi și se privează China de un potențial viitor administrator al politicii externe a Chinei”, a declarat Wen-Ti Sung, cercetător la Global China Hub al Atlantic Council.

Născut în provincia Jilin, din nord-estul țării, Liu a studiat limba engleză la Universitatea de Studii Străine din Beijing și relații internaționale la Oxford, înainte de a ocupa primul său post de traducător în cadrul ministerului de externe. A lucrat în misiunea Chinei în Marea Britanie și, ulterior, ca ambasador în Indonezia și Filipine. Neobișnuit pentru un diplomat chinez, a ocupat două funcții consecutive în cadrul birocrației anticorupție din China între 2015 și 2018, când a ajutat la urmărirea oficialilor corupți care au fugit în străinătate.

