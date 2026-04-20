China își deschide piața de lactate pentru producătorii români. Urmează și alte piețe: oportunitate de miliarde pentru rebalansarea comerțului cu China

China a confirmat în finalul săptămânii trecute accesul României pe piața sa de lactate, o piață de 70 miliarde dolari, potrivit Bloomberg și Reuters, care citează un comunicat al administrației generale a vămilor de la Beijing.

Decizia permite producătorilor români eligibili să exporte o gamă largă de produse din lapte – inclusiv brânzeturi, lapte praf, produse din zer și formule pentru sugari – obținute din lapte de vacă, oaie sau capră, cu condiția să respecte standardele de siguranță alimentară din China, potrivit comunicatului.

Potrivit Bloomberg, autoritatea vamală chineză a anunțat că măsura a intrat în vigoare din 16 aprilie.

România și China au semnat în martie, la Beijing, un protocol sanitar-veterinar

Reuters notează însă că accesul efectiv la această piață depinde de îndeplinirea unor condiții stricte: unitățile de procesare trebuie aprobate de autoritățile române și înregistrate în China, iar materia primă trebuie să provină din ferme aflate sub supraveghere oficială și fără boli majore.

Decizia vine la câteva săptămâni după semnarea, în martie, a unui protocol sanitar-veterinar între autoritățile române și cele chineze.

Documentul publicat de ANSVSA arată că laptele și ingredientele lactate destinate exportului trebuie să fie de origine românească sau, dacă includ componente din alte state, acestea trebuie la rândul lor să provină din țări autorizate pentru export în China.

China a redus în martie taxele vamale pe produsele lactate europene

Miza este importantă pentru producătorii români, dar și complicată. Bloomberg vorbește despre accesul la o piață uriașă, însă impactul real va depinde de câte companii reușesc să treacă de procesul de certificare și să livreze constant volume competitive. Reuters subliniază că aprobarea deschide ușa, dar nu garantează automat exporturi mari.

Decizia apare și într-un context comercial mai sensibil. China a redus în februarie taxele suplimentare impuse produselor lactate din UE la un interval de 7,4%-11,7%, după o investigație care făcea parte din tensiunile comerciale mai largi dintre Beijing și Bruxelles.

Asta înseamnă că exportatorii români pot intra pe piața chineză, dar într-un mediu în care lactatele europene rămân totuși supuse unor costuri comerciale suplimentare.

În martie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunțase deja la Beijing că România a semnat, împreună cu partea chineză, un protocol pentru exportul de produse lactate, pește și carne de pui procesată. Acum, aprobarea vămii chineze transformă acel acord într-un cadru concret de acces pe piață.

Ce putem exporta acum

Conform AgroTV, există două categorii clare în ceea ce privește deschiderea pieței chineze: ce este deja aprobat și ce este în negociere avansată.

Lactate — prima și cea mai importantă aprobare venită sâmbătă de la Beijing. Producătorii români calificați pot livra o gamă largă de produse din lapte: brânzeturi, lapte praf, produse din zer și formulă pentru sugari, fabricate din lapte de vacă, oaie sau capră, care îndeplinesc standardele chineze de siguranță alimentară. Piața chineză de lactate valorează 70 de miliarde de dolari annual, iar România vine cu un avantaj real: experții chinezi au testat deja produsele românești și le-au validat calitativ, atât pe piața lactatelor cât și pe cea a produselor din carne de pasăre.

Carne de pasăre tratată termic — pui procesat termic, nu carne crudă. Condiția tratamentului termic este o cerință sanitară standard a Chinei, care reduce riscurile legate de boli aviare. România are capacități industriale avicole semnificative, cu abatoare și fabrici de procesare la standarde europene.

Produse acvatice sălbatice — pește și fructe de mare din captură. România are acces la Dunăre, Delta Dunării și Marea Neagră, resurse cu potențial real pentru această categorie, în condițiile în care China este cel mai mare importator mondial de produse acvatice.

Ce urmează în maximum două luni

România se află într-un stadiu avansat de pregătire a documentelor pentru exportul de cereale și produse procesate din carne de porc, urmând ca în maximum două luni să înceapă și exportul de cereale.

Totodată, carnea de porc procesată completează tabloul mai ales că România construiește în această perioadă cel mai mare abator de porci din sud-estul Europei și înregistrează investiții de 2 miliarde de euro în fabrici de procesare.

Cum intră companiile pe piață

Companiile românești urmează să se înscrie pe o platformă gestionată de ANSVSA, după care pot stabili relații comerciale directe cu partenerii chinezi. Platforma va fi anunțată de statul român către toate companiile procesatoare din România. Unele firme au început deja discuții preliminare pentru exporturi, potrivit AgroTV.

Procesul nu este automat, fiecare companie trebuie să îndeplinească cerințele sanitare și fitosanitare ale Chinei, să obțină certificările necesare și să își înregistreze produsele. Dar cadrul legal există acum. Ușa este deschisă.

Cum s-a ajuns aici: acordul de la Beijing

Pe 17–18 martie 2026, la Beijing, ministrul Agriculturii Florin Barbu s-a întâlnit cu omologul său chinez Han Jun. Au fost semnate două tipuri de documente.

Mai întâi, un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea bilaterală în domenii esențiale: securitatea alimentară, investițiile în agricultură, procesarea produselor agroalimentare, cercetarea și inovarea și schimbul de tehnologii moderne. Memorandumul are o valabilitate de 5 ani, cu posibilitate de prelungire.

Apoi, tehnic și concret, președintele ANSVSA Alexandru Nicolae Bociu a semnat trei protocoale sanitare-veterinare cu reprezentanții Administrației Generale a Vămilor din China, reglementând condițiile de inspecție și carantină pentru carnea de pasăre tratată termic, produsele lactate și produsele acvatice sălbatice.

De ce contează cu adevărat – China ar putea deveni una din principalele destinații de export pentru procesatorii și agricultorii români

Balan’a schimburilor comerciale înclină puternic spre Beijing deoarece România importă masiv și exportă puțin. China este al doilea partener comercial al României dintre statele non-membre UE, după Turcia.

Acordul din martie și confirmarea chineză de sâmbătă schimbă pentru prima dată după 1989 termenii acestei relații comerciale dezechilibrate.

„Semnăm poate cel mai important protocol din ultimii 30 de ani pentru agricultura românească”, a declarat ministrul Barbu la Beijing.

Acesta este primul acord agroalimentar cu China de după Revoluție.

