China controlează 60% din piața componentelor pentru drone. Parlamentul European cere autonomie strategică

Uniunea Europeană se confruntă cu o vulnerabilitate majoră în domeniul dronelor din cauza dependenței de furnizori externi, în special China, potrivit unui raport al Parlamentului European, care ar urma să fie dezbătut și votat la sfârșitul acestei luni.

Potrivit documentului, „60% din componentele dronelor provin din Statele Unite și China”, iar Beijingul controlează „85% din capacitatea globală de producție a bateriilor litiu și 98% din rafinarea elementelor rare, fundamentul atât al electronicii de consum, cât și al armamentului modern”.

Raportul notează că firma chineză DJI deține 74% din piața comercială de drone, iar 9 din 10 senzori sau sisteme optice necesare pentru identificarea și lovirea țintelor sunt fabricate în China.

Parlamentul avertizează că noile restricții chinezești de export, introduse pe 9 octombrie 2025, „acoperă practic toate elementele rare esențiale pentru producția de drone și capacități anti-drone” și obligă furnizorii să obțină licențe pentru orice produs ce conține peste 0,1% din aceste materiale. Beijingul a declarat explicit că licențele „nu vor fi acordate entităților din sectorul apărării străin”, afectând întreaga industrie europeană de drone.

Rusia și China conduc proliferarea tehnologiei dronelor

Raportul subliniază că Rusia și China conduc proliferarea tehnologiei dronelor, „operând pe un ciclu de inovare de trei până la șase luni”, în timp ce Rusia produce anual „mai multe milioane de drone”, depășind producția combinată a Statelor Unite și Europei.

De asemenea, industria rusă este sprijinită tehnologic de Iran și China, rezultând într-o „proliferare masivă de drone din ce în ce mai letale și sofisticate, cu capacitate de lovitură de precizie”.

Totuși, Ucraina, aflată sub atacuri zilnice ale dronelor rusești, produce peste 4,5 milioane de drone anual și a demonstrat că industria dronelor poate fi modernizată rapid, „democratizând accesul la tehnologii cheie și permițând autoapărarea eficientă”. Parlamentul consideră că experiența Ucrainei în domeniul dronelor trebuie integrată în viitoarea bază tehnologică și industrială de apărare a UE, oferind „perspective unice pentru consolidarea capacităților europene de reziliență și apărare”.

Dronele au multiple roluri, de la recunoaștere, lovituri de precizie, transport logistic și medical, la război electronic, colectarea de informații și monitorizarea CBRN

Raportul evidențiază și impactul operational al dronelor în conflictele actuale, subliniind că acestea „sunt un element definitoriu al războaielor moderne și al conflictelor hibride, acționând ca multiplicatori de forță care oferă informații în timp real și accelerează luarea deciziilor”. Exemplele includ utilizarea dronelor în Ucraina, Israel, Gaza, Yemen, Sudan, Myanmar, și în războiul Azerbaidjan–Armenia, precum și atacuri asupra navelor internaționale din Marea Roșie.

Dronelor li se atribuie multiple roluri, de la recunoaștere, lovituri de precizie, transport logistic și medical, la război electronic, colectarea de informații și monitorizarea CBRN (detectarea de substanțe chimice, agenți biologici, materiale radioactive și arme nucleare). Raportul precizează că dronelor „li se atribuie întreținerea liniilor defensive, evacuarea medicală și livrarea de provizii, precum și detectarea și neutralizarea dispozitivelor explozive improvizate”.

Parlamentul avertizează că dependența Europei de furnizori externi este o „vulnerabilitate strategică inacceptabilă” și recomandă dezvoltarea urgentă a unor lanțuri de aprovizionare interne și alternative pentru materiile prime critice, reciclarea și extracția suverană a acestora.

Raportul mai subliniază și potențialul dual-use al dronelor: acestea pot fi folosite pentru protecția civilă, gestionarea crizelor și migrației, monitorizarea situațiilor de urgență și sprijin logistic umanitar, în timp ce tehnologiile civile critice constituie baza multor sisteme de drone de apărare.

Parlamentul recomandă ca dezvoltarea dronelor și a sistemelor anti-drone să fie „însoțită de protecția civilă, reziliență socială și utilizarea responsabilă a tehnologiei”.În concluzie, raportul Parlamentului European avertizează că Europa trebuie să acționeze rapid pentru a reduce dependența de China și alți furnizori externi, să sprijine IMM-urile și start-up-urile europene, să integreze experiența Ucrainei și să dezvolte capacități autonome și reziliente de drone și anti-drone.

***