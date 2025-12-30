China condamnă recunoașterea Somaliland de către Israel

Ministerul chinez de Externe a transmis luni o declarație prin care condamnă recunoașterea de către Israel a Republicii separatiste Somaliland, după ce Taiwan a devenit primul stat care a salutat decizia Tel Avivului.

China se opune recunoașterii israeliene a Somalilandului ca „stat suveran independent” și deciziei de a „stabili relații diplomatice” cu acesta, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian. „Nicio țară nu ar trebui să încurajeze sau să sprijine forțele separatiste interne ale altor țări pentru propriile interese egoiste”, a adăugat el, îndemnând în același timp Somalia să oprească „activitățile separatiste și coluziunea cu forțe externe”.

Purtătorul de cuvânt a făcut comentariile în timpul unei conferințe de presă. „China susține ferm suveranitatea, unitatea și integritatea teritorială a Somaliei și se opune oricăror mișcări care subminează integritatea teritorială a Somaliei”, a continuat el.

Cu o zi mai devreme, Taiwanul a devenit primul stat care a salutat recunoașterea Somalilandului de către Israel. Ministerul taiwanez de Externe a declarat într-un comunicat că Israelul, Taiwanul și Somalilandul sunt „parteneri democratici cu aceleași valori care împărtășesc valorile democrației, libertății și statului de drept”.

Săptămâna trecută, Israelul a devenit primul stat care a recunoscut oficial Somalilandul, stat care s-a desprins de Somalia în 1991, dar nu fusese niciodată recunoscut de niciun stat membru al ONU. Oficialii somalezi au criticat decizia.

Guvernul israelian a urmărit ca Somalilandul să servească drept potențială destinație pentru palestinienii pe care Tel Aviv intenționează să-i strămute cu forța din Gaza, conform mai multor rapoarte din ultimul an.

Prim-ministrul somalez Hamza Barre a declarat că Israelul „caută un punct de sprijin în Cornul Africii” și a cerut să recunoască și să accepte în schimb un stat palestinian.

Președintele somalez Hassan Sheikh Mohamud a numit această mișcare o „invazie fățișă” și a spus că reprezintă o „amenințare la adresa stabilității regionale”.

Liga Arabă, Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG), Uniunea Africană și Organizația Cooperării Islamice (OCI) au respins, de asemenea, ferm recunoașterea israeliană a Somalilandului. Ministerul de Externe al Iranului a numit mișcarea „răuintenționată”.

Respingerea recunoașterii de către China a coincis cu un editorial al ziarului israelian Maariv, care susținea că, după recunoașterea Somalilandului, Israelul ia acum în considerare recunoașterea Consiliului de Tranziție Sudic (STC) susținut de Emiratele Arabe Unite în Yemen, sperând la o cooperare strategică pe coasta Mării Roșii împotriva lui Ansarallah.

STC-ul secesionist a cuprins recent mari porțiuni din centrul și sudul Yemenului, în speranța de a crea un stat independent. Conform unor rapoarte recente, Israelul și Taiwanul și-au consolidat, de asemenea, relațiile.

Ministrul taiwanez de externe, Francois Wu, a efectuat recent o vizită secretă în Israel, au declarat surse pentru Reuters pe 11 decembrie. În octombrie anul acesta, președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat că Israelul servește drept model pentru insulă pentru a-și consolida apărarea.

***