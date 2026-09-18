China cere Iranului să îi tempereze pe houthi după ce Arabia Saudită i-a solicitat să intervină pe lângă guvernul de la Teheran

China a solicitat pe canale diplomatice Teheranului să îi tempereze pe rebelii houthi din Yemen, Beijingul răspunzând astfel unui apel formulat de Arabia Saudită, au declarat trei surse iraniene pentru Reuters. Rebelii houthi au declanșat un atac fulger în această săptămână reușind să preia practic puterea.

Riadul a apelat la China pentru sprijin după ce rebelii Houthi au avansat rapid de-a lungul coastei Mării Roșii și în zona strâmtorii Bab el-Mandeb – mișcări care pun și mai mult în pericol exporturile de petrol și transportul maritim ale Arabiei Saudite –, au precizat sursele citate de Reuters.

Deși China a cerut public reținere, dialog și restabilirea siguranței navigației, mesajul său transmis în privat a depășit tonul din sfera declarațiilor publice, au adăugat acestea.

Beijingul dorește ca Iranul să-și folosească influența asupra rebelilor Houthi pentru a preveni extinderea conflictului și punerea în pericol a rutelor energetice de care depinde China, a doua mare economie a lumii.

Sursele, informate cu privire la aceste discuții și care au vorbit sub protecția anonimatului, nu au oferit detalii despre modul în care a fost transmis mesajul sau dacă acesta a fost comunicat în timpul vizitei efectuate miercuri în China de ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi.

Potrivit surselor, răspunsul Teheranului a fost că stabilitatea și pacea în regiune depind de încetarea războiului americano-israelian împotriva Iranului.

Oficialii chinezi nu au formulat amenințări explicite și nici nu au sugerat că Beijingul ar intenționa să exercite presiuni economice asupra Teheranului în cazul în care acesta nu și-ar folosi influența asupra rebelilor Houthi, au mai spus cele trei surse iraniene.

Ca răspuns la o solicitare de comentarii din partea agenției Reuters privind acest subiect, Ministerul chinez de Externe a declarat: „China nu dorește ca tensiunile regionale să se extindă și mai mult în Yemen și în Marea Roșie. Creșterea instabilității regionale nu servește intereselor niciuneia dintre părți”.

„Suveranitatea și securitatea tuturor țărilor trebuie respectate, iar facilitățile vitale pentru traiul oamenilor nu trebuie să devină ținte strategice. China cere încetarea acțiunilor care complică și mai mult situația și îndeamnă la soluționarea problemelor prin dialog și negociere”, a precizat ministerul de externe.

China, cel mai mare partener comercial al Iranului

China este cel mai mare partener comercial al Iranului de peste un deceniu și rămâne principalul client pentru petrolul său. Achizițiile chineze au reprezentat peste 80% din exporturile de petrol iranian pe cale maritimă în 2025, cu o medie de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi, potrivit firmei de date și analiză a pieței materiilor prime Kpler.

„Beijingul este una dintre puținele capitale care mai pot exercita presiuni asupra Iranului pentru a-i tempera pe houthi”, a declarat un diplomat occidental de rang înalt din regiune.

Houthi, mișcare apărută în anii ’90 ca opoziție față de influența religioasă sunnită a Arabiei Saudite în Yemen, sunt înarmați, instruiți și finanțați de Iran – potrivit surselor iraniene și țărilor occidentale – și fac parte din „Axa Rezistenței” a Teheranului, o alianță anti-occidentală și anti-israeliană.

Atacurile houthi deschid un nou front atât în criza energetică, cât și în confruntarea mai amplă a Iranului cu Statele Unite

Orice amenințare a houthi la adresa navigației în Marea Roșie și prin strâmtoarea Bab el-Mandeb riscă să agraveze drastic criza energetică globală – în condițiile în care Iranul blochează strâmtoarea Ormuz – și să sporească pericolul unui conflict regional mai amplu.

Întrucât strâmtoarea Ormuz este deja practic închisă, atacurile susținute ale houthi asupra navelor sau porturilor din Marea Roșie ar perturba simultan cele două rute principale de export de petrol din Orientul Mijlociu, deschizând un nou front atât în ​​criza energetică, cât și în confruntarea mai amplă a Iranului cu Statele Unite.

Iranul și aliații săi exercită acum presiuni asupra ambelor strâmtori ale rețelei maritime cheie din regiune, a declarat una dintre surse, adăugând că „China depinde de ambele”.

Dilema Chinei

Alex Vatanka, directorul Programului pentru Iran din cadrul Middle East Institute din Washington, a afirmat că Beijingul s-ar putea opune presiunilor SUA asupra Teheranului, însă interesele sale în Orientul Mijlociu depășesc cu mult relația cu Iranul. Aproximativ jumătate din importurile de petrol ale Chinei provin din această regiune, în timp ce schimburile comerciale dintre China și statele Consiliului de Cooperare al Golfului însumează circa 300 de miliarde de dolari pe an.

„Iranul poate perturba traficul prin Ormuz. Însă, la un moment dat, acest instrument de presiune începe să afecteze chiar puterea de care Teheranul depinde tot mai mult”, a spus Vatanka.

Nu este clar dacă Teheranul va acționa în sensul preocupărilor exprimate de Beijing, potrivit celor trei surse iraniene.

Cu toate acestea, relația are o importanță economică și strategică majoră pentru Iran, în timp ce acesta continuă să se confrunte cu ostilități din partea SUA, au precizat sursele. China se numără printre puținele țări care dispun de capacitatea financiară de a oferi investițiile necesare Teheranului pentru a-și susține industria petrolieră și a atenua presiunea asupra economiei sale, grav afectată de război și sancțiuni.

Beijingul și-a demonstrat, de asemenea, influența diplomatică. În 2023, China a intermediat acordul care a restabilit relațiile dintre Iran și Arabia Saudită, după ani de ostilitate.

„China este un factor pe care Teheranul nu îl poate ignora”

Totuși, această influență are limitele sale. Critici din interiorul Iranului și-au exprimat nemulțumirea față de nivelul relativ modest al schimburilor comerciale și al investițiilor chineze din afara sectorului petrolier, înregistrat după semnarea pactului de cooperare pe 25 de ani dintre cele două țări în 2021 – în special prin comparație cu angajamentele tot mai mari de investiții ale Chinei în statele arabe din Golf.

China rămâne un factor pe care Teheranul nu își permite să îl ignore, însă două dintre sursele iraniene au precizat că interesele Beijingului reprezintă doar unul dintre numeroasele aspecte luate în calcul. Deciziile Iranului sunt modelate de priorități strategice, economice și politice concurente, au afirmat acestea.

„Teheranul și Beijingul au nevoie unul de celălalt. China este un factor pe care Teheranul nu îl poate ignora, iar Beijingul dorește redeschiderea strâmtorii Ormuz și securizarea navigației în Marea Roșie”, a declarat diplomatul occidental.

Analiștii susțin că testul decisiv va fi dacă China este pregătită să asocieze sancțiuni concrete solicitărilor sale. În cele din urmă, afirmă aceștia, cel mai clar semn al hotărârii Beijingului ar fi dovada disponibilității sale de a-și exercita pârghiile de influență asupra Teheranului.

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