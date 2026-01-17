China blochează cipurile AI Nvidia H200 pe care guvernul SUA le aprobase pentru export. Furnizorii de componente își suspendă producția

Furnizorii de componente esențiale pentru cipurile de inteligență artificială H200 de la Nvidia au oprit producția după ce autoritățile vamale chineze au blocat livrările, potrivit Financial Times. Măsura afectează, printre altele, plăcile de circuite imprimate proiectate special pentru H200, care nu pot fi folosite pentru alte produse.

H200, o generație mai veche de procesoare AI de la Nvidia, a fost recent aprobat pentru vânzare în China de autoritățile americane.

Compania estimase peste un milion de comenzi din partea clienților chinezi și planificase expediții încă din martie. Sursele citate de FT menționează că furnizorii lucraseră nonstop pentru a se pregăti pentru aceste livrări, iar decizia vamală i-a surprins.

Nicio explicație din partea autorităților vamale

Autoritățile vamale din Shenzhen le-au spus firmelor de logistică că nu pot depune cereri de vămuire pentru H200, fără a clarifica dacă interdicția este temporară sau permanentă. Incertitudinea reglementară a determinat furnizorii să oprească producția pentru a evita pierderi de inventar.

Situația reflectă o lipsă de claritate în politica chineză privind reglementarea AI și a semiconductorilor. Există discuții între Comisia Națională de Dezvoltare și Reformă, Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației și Administrația Spațiului Cibernetic asupra rolului pe care Nvidia ar trebui să-l joace, ceea ce creează o combinație de politici divergente, relatează FT.

Posibile restricții includ introducerea unui regim de licențiere pentru companiile cu nevoi specifice de antrenare AI și impunerea unor cote între cipuri interne și importate. Aceasta a determinat deja unele companii chineze să anuleze comenzi pentru H200, orientându-se către B200 și B300, modele mai avansate, dar interzise la export în China de Washington, ceea ce a generat o piață neagră activă pentru aceste cipuri.

Nu este prima confruntare a Nvidia cu autoritățile chineze: anul trecut, Beijingul a oprit achizițiile de H20, o versiune cu performanțe mai reduse, concepută pentru a respecta controalele americane la export. Nvidia și Administrația Generală a Vămilor din China nu au comentat informațiile.

