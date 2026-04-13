China cere navigație „fără obstacole” prin Ormuz și neagă livrările de armament către Iran – blocada SUA vizează și Beijingul, care primește peste 50% din importurile de petrol prin strâmtoare

China a cerut luni restabilirea unei navigații ”fără obstacole” în Strâmtoarea Ormuz, la câteva ore înainte de blocarea porturilor iraniene anunțată de armata americană, relatează AFP, preluată de Agerpres. Beijingul a solicitat Washingtonului și Teheranului să mențină încetarea focului după eșecul negocierilor din weekend.

China a calificat de asemenea drept ”calomnii fără fundament” informațiile potrivit cărora ar fi livrat sau s-ar fi pregătit să livreze echipamente militare Iranului. Amintim că președintele SUA a avertizat cu tarife de 50% țările care trimit armament și echipamente militare iranienilor.

”Strâmtoarea Ormuz este o cale comercială internațională importantă pentru bunuri și energie și este în interesul comun al comunității internaționale să i se mențină securitatea, stabilitatea și un trafic fără obstacole”, a declarat într-o conferință de presă un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Extene, Guo Jiakun.

El a reiterat că războiul declanșat de SUA și Israel este ”prima cauză” a blocajului Strâmtorii Ormuz.

”Soluția problemei constă în încetarea focului imediat și a ostilităților. Toate părțile trebuie să-și păstreze calmul și să dea dovadă de reținere”, a spus acesta.

Din perspectiva SUA, alternativa la blocadă ar fi ocuparea insulei Kharg, de unde iranienii își exportă petrolul

Din perspectiva SUA, blocada nu pune presiune doar pe Iran, ci și asupra Chinei, care primește mare parte din petrolul vândut de iranieni. Potrivit experților americani în securitate, blocada are mai mult sens decât ocuparea insulei Kharg, de unde iranienii exportă peste 90% din petrolul lor. O blocadă oprește exporturile Iranului, încasările din petrol și per total reprezintă un răspuns în contrapondere la închiderea strâmtorii de către iranieni. Experții avertizează totuși că este posibil ca Iranul să atace în răspuns facilități petroliere din Golf.

Peste jumătate din importurile chineze de petrol brut transportate pe cale maritimă proveneau din Orientul Mijlociu și tranzitau în cea mai mare parte prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit Kpler.

”China este dispusă să continue să joace un rol pozitiv și constructiv’, a mai declarat Guo Jiakun, anunțând că șeful diplomației ruse Serghei Lavrov este așteptat în vizită în China marți și miercuri.

În același timp, Beijingul a cerut Teheranului și Washingtonului să-și continue contactele pe cale diplomatică, în pofida eșecului primei runde de discuții avute în Pakistan.

Aceste convorbiri ”constituie un pas spre dezescaladarea situației”, a declarat Guo Jiakun.

”China speră că părțile vizate vor respecta acordul de încetare a focului temporar, vor continua să-și rezolve diferendurile prin mijloace politice și diplomatice, vor evita să-și reia ostilitățile și vor crea condițiile unei reveniri rapide la pace”, a mai afirmat el.

Beijingul califică drept ”calomnii fără fundament” informațiile despre livrări de echipamente militare chineze către Iran

Totodată, oficialul chinez a calificat drept ”calomnii fără fundament și acuzații răuvoitoare” informațiile din presă despre livrări de echipamente militare chineze Iranului.

Serviciile secrete americane au obținut informații conform cărora China ar fi putut să expedieze recent rachete portabile Iranului, a scris publicația New York Times, citând responsabili americani care au precizat totuși că nu au certitudinea acestor informații.

Canalul CNN a relatat la rândul său că, potrivit serviciilor de informații americane, China s-ar pregăti să livreze în săptămânile următoare Iranului sisteme de rachete antiaeriene portabile, trimițându-le prin terțe țări pentru a le disimula originea.

”China a adoptat întotdeauna o atitudine prudentă și responsabilă cu privire la exportul de material militar și a aplicat controale stricte conform legislației și reglementărilor sale în materie de exporturi, precum și față de obligațiile sale internaționale”, a spus același purtător de cuvânt.

***