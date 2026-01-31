cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

31 ianuarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

China aprobă condiţionat achiziţia de cipuri Nvidia H200 de către DeepSeek

Rss
De Iulian Soare

31 ianuarie, 2026

China a acordat startupului său de top în domeniul inteligenţei artificiale, DeepSeek, o aprobare condiţionată pentru achiziţia cipurilor Nvidia H200, potrivit surselor Reuters.

ByteDance, Alibaba şi Tencent au primit deja permisiunea de a cumpăra în total peste 400.000 de cipuri H200.

Aflat în Taipei, capitala Taiwanului, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a spus că firma nu a fost informată oficial, adăugând că Beijingul ”este încă în proces de finalizare a licenţei”. Nvidia nu a comentat în legătură cu aprobarea acordată DeepSeek, scrie news.ro.


Ministerele Industriei şi Comerţului din China au acordat aprobări tuturor celor patru companii, dar au impus condiţii suplimentare care sunt stabilite de Comisia Naţională pentru Dezvoltare şi Reformă (NDRC), au precizat sursele. Niciuna dintre instituţiile chineze citate nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

DeepSeek, care a provocat îngrijorări în sectorul tehnologic global anul trecut, după lansarea unor modele AI mult mai ieftine decât cele ale rivalilor americani, nu a comentat situaţia.

Cipul H200, al doilea cel mai puternic procesor AI al Nvidia, a devenit un punct major de tensiune în relaţiile SUA–China. Deşi Washingtonul a aprobat exporturile, ezitările autorităţilor chineze rămân cel mai mare obstacol în calea livrărilor.

Orice achiziţie de cipuri H200 de către DeepSeek ar putea atrage atenţia congresmenilor americani. Miercuri, Reuters relata că un membru senior al Congresului a acuzat Nvidia că ar fi ajutat DeepSeek să îmbunătăţească modele AI folosite ulterior de armata chineză, potrivit unei scrisori trimise secretarului Comerţului, Howard Lutnick.

DeepSeek ar urma să lanseze în februarie modelul său de generaţie următoare, V4, cu capacităţi avansate de programare, potrivit publicaţiei The Information.

(Citește și: Nvidia a participat la 14 runde de finanțare pentru companii tech europene în 2015: Lista)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți