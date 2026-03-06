China anunță un buget pentru apărare cu 7% mai mai mare în 2026, dar de trei ori mai mic decât cel al SUA

China a anunțat joi că bugetul său pentru apărare, al doilea la nivel mondial, mult în urma Statelor Unite, va crește cu 7% în 2026, o rată ușor mai mică decât anul trecut (7,2%). Această rată de creștere a fost făcută publică într-un raport bugetar al Ministerului Finanțelor, publicat cu ocazia sesiunii anuale a parlamentului.

Beijingul intenționează să cheltuiască 1.909,6 miliarde de yuani (276,8 miliarde de dolari) pentru apărarea sa – ceea ce rămâne de aproximativ trei ori mai puțin decât bugetul Washingtonului, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Mulți experți străini consideră această cifră o subestimare în comparație cu cheltuielile reale. Bugetul va finanța în special creșterea salariilor militarilor, antrenamentele, manevrele în jurul insulei Taiwan, o insulă revendicată de Beijing, capacitățile de război cibernetic și achiziționarea de echipamente mai avansate.

Creșterea anuală a bugetului apărării a oscilat în general în jurul a 7-8% din 2016.

Bugetul din 2026 marchează astfel o anumită continuitate, în ciuda epurărilor pentru corupție din armată din ultimele luni, inclusiv cea care l-a înlăturat, la sfârșitul lunii ianuarie, pe Zhang Youxia, principalul general al țării.

Statele Unite au cele mai mari cheltuieli militare, cu 997 de miliarde de dolari în 2024, devansând China (314 miliarde de dolari), potrivit Institutului internațional de cercetare în domeniul păcii din Stockholm (SIPRI).

În urma lor s-au clasat Rusia (149 de miliarde de dolari), Germania (88,5 miliarde de dolari), India (86,1 miliarde de dolari), Regatul Unit (81,8 miliarde de dolari), Arabia Saudită (80,3 miliarde de dolari), Ucraina (64,7 miliarde de dolari) și Franța (64,7 miliarde de dolari).

