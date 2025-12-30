China a simulat o blocadă a Taiwanului, în a doua zi de manevre militare

China a desfășurat marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, organizând lansări de rachete și exerciții navale-aeriene care au avut ca scop simularea unei blocade a insulei autonome, relatează France 24.

China a început marți a doua zi de exerciții militare cu foc real în jurul Taiwanului, menite să simuleze blocarea principalelor porturi ale insulei autonome și atacuri asupra țintelor maritime.

Exercițiile militare de două zile au început luni și au fost condamnate de autoritățile de la Taipei ca fiind „intimidare militară” din partea Beijingului.

Jurnaliștii AFP din Pingtan – o insulă chineză care este cel mai apropiat punct de insula principală a Taiwanului – au văzut marți dimineață, în jurul orei 9:00 (01:00 GMT), o salvă de rachete explodând în aer, lăsând în urmă urme de fum alb.

Au fost lansate cel puțin 10 rachete, la intervale de câteva secunde una de alta, fiecare dintre ele producând un sunet puternic care a răsunat în întreaga insulă Pingtan.

La scurt timp după aceea, Armata Populară de Eliberare (PLA) a transmis, într-un comunicat: „La ora 9 dimineața, pe 30 decembrie, forțele terestre ale Comandamentului Teatral de Est al PLA au efectuat exerciții de tragere cu muniție reală pe distanțe lungi în apele din nordul insulei Taiwan și au obținut efectele dorite”.

Beijingul a desfășurat distrugătoare, fregate, avioane de vânătoare și bombardiere „pentru a efectua exerciții pe teme de identificare și verificare, avertizare și expulzare, atacuri simulate, asalt asupra țintelor maritime, precum și operațiuni antiaeriene și antisubmarin”.

Postul public de televiziune CCTV a relatat că tema centrală a exercițiilor a fost „blocarea” principalelor porturi taiwaneze, inclusiv Keelung în nord și Kaohsiung în sud.

Autoritățile chineze au publicat o hartă cu cinci zone mari din jurul Taiwanului în care au loc manevrele. Acestea urmează să se încheie marți, la ora locală 18:00 (10:00 GMT).

Cea mai recentă demonstraţie de forţă vine după o serie de vânzări masive de arme către Taipei de către Statele Unite – principalul susţinător al securităţii Taiwanului – şi după comentariile prim-ministrului japonez, care a afirmat că utilizarea forţei împotriva Taiwanului ar putea justifica o reacţie militară din partea Tokyo. Luni, Beijingul a avertizat că „forţele externe” care înarmează Taipei „vor împinge Strâmtoarea Taiwan într-o situaţie periculoasă de război iminent”, dar nu a menţionat niciun stat în mod specific.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Lin Jian, a declarat luni că orice încercare de a opri unificarea Chinei cu Taiwanul este „sortită eşecului”.

