Chimcomplex împrumută 55 mil. € pentru achiziția certificatelor de emisii, finanțarea activității curente și susținerea investițiilor

Chimcomplex Borzești a încheiat un contract de împrumut în valoare de 55 de milioane de euro cu compania afiliată CRC Impex Chemicals SRL, fondurile urmând să fie utilizate pentru achiziția certificatelor de emisii, finanțarea activității curente și susținerea programului de investiții, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București (BVB).

Contractul a fost semnat la 28 septembrie, iar suma este formată dintr-o tranșă inițială de 11,2 milioane de euro și o linie de credit de până la 43,8 milioane de euro. Sumele din linia de credit vor putea fi trase succesiv, la solicitarea Chimcomplex, în termen de şase luni de la semnarea acordului.

Împrumutul este purtător de dobândă la nivelul dobânzii medii achitate de Chimcomplex pentru contractele de credit aflate în derulare și este garantat, conform documentului transmis BVB.

Compania precizează că banii vor fi folosiți, între altele, pentru cumpărarea certificatelor suplimentare de emisii de gaze cu efect de seră necesare pentru conformarea cu obligațiile din sistemul european EU ETS. Finanțarea va acoperi, de asemenea, nevoile de capital de lucru, costurile mai ridicate pentru gaze naturale și energie electrică și proiectele de investiții aflate în derulare.

Printre investițiile menționate de companie se numără modernizarea instalațiilor de electroliză și proiectele fotovoltaice.

„Împrumutul va fi utilizat pentru achiziția certificatelor suplimentare de emisii de gaze cu efect de seră necesare conformării Societății cu obligațiile EU ETS, finanțarea activității curente și a nevoilor de capital de lucru, acoperirea costurilor majorate cu achiziția de gaze naturale și de energie electrică și susținerea proiectelor de investiții în curs”, se arată în raportul transmis BVB.

Chimcomplex este listată la Bursa de Valori București, pe piața reglementată, categoria Standard, sub simbolul CRC.

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