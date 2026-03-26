Cheltuielile populației pentru servicii au scăzut în ianuarie, pentru a șasea lună consecutiv – Consumul privat pune în pericol ținta de creștere pe 2026

Cifra de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut abrupt în ianuarie 2026 față de decembrie, cu -8,5% (-18,7% serie brută). În termeni anuali, în ianuarie serviciile pentru populație s-au contractat cu -9,7%.

Cea mai mare scădere s-a înregistrat pentru Jocuri de noroc și alte activități recreative (-21,5%) comparativ cu decembrie 2025 și -20% față de ianuarie 2025.

O creștere substanțială a cifrei de afaceri s-a consemnat în cazul activităților ale agenților turistice și a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare și asistență turistică, de +26,4% (lună/lună) și +6,6% (an/an).

Scăderi s-au înregistrat și la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-21,4%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-21,2%) și la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-15,0%).

Reducerea cheltuielilor populației pentru servicii vine în continuarea contracției consumului, în ianuarie românii făcând cu 9,1% mai puține cumpărături decât în luna ianuarie 2025. Este o scădere care pune în pericol obiectivul creșterii economice de 1% pentru întregul an. Iar războiul din Orientul Mijlociu va aduce noi presiuni inflaționiste din martie.

