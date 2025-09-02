Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record anul acesta

Cheltuielile pentru armament în Uniunea Europeană vor atinge un nou record în acest an, ajungând la 381 de miliarde de euro, a anunțat marți Agenția Europeană de Apărare (AEA).

Anul trecut, cheltuielile s-au ridicat la la 343 de miliarde de euro anul trecut, ceea ce reprezenta deja un nivel record față de 2023, conform ultimelor date publicate de această agenție UE specializată în probleme de apărare.

„Europa cheltuiește sume record pentru apărarea sa, pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri, și nu ne vom opri aici”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, care prezidează AEA, portrivit Agerpres.

Și anul acesta, aproape 130 de miliarde de euro au fost cheltuite pe investiții precum arme noi. Țările europene și-au crescut brusc cheltuielile militare de la anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014, iar aceste cheltuieli s-au accelerat și mai mult după invadarea Ucrainei de către Kremlin în februarie 2022.

Țările NATO, din care fac parte și 23 de state ale UE, au decis, de asemenea, să își intensifice eforturile, alocând cel puțin 5% din produsul lor intern brut (PIB) securității în următorii zece ani, dintre care 3,5% pentru cheltuieli strict militare.

Pentru a atinge acest ultim obiectiv de 3,5%, „va trebui să ne intensificăm eforturile și să cheltuim în total peste 630 de miliarde de euro pe an” în UE, a declarat Andre Denk, directorul AEA.

***