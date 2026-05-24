Cheltuielile pentru apărare ale Germaniei vor depăși 4% din PIB în 2026

Ministrul de externe german Johann Wadephul a declarat vineri că guvernul său va cheltui peste 4% din PIB-ul țării pentru apărare în acest an și că e în curs să ajungă la 5%, relatează Reuters.

Germania va sugera intensificarea cooperării în domeniul apărării cu Ucraina în scopul de a accelera producția, a mai spus Wadephul, înaintea reuniunii NATO la nivel de miniștri de externe din Helsingborg, în Suedia.

Germania invită SUA să rămână la planul original de a desfășura rachete cu rază lungă de acțiune în Germania, a mai spus ministrul: „Toate conversațiile noastre cu ei ne fac să credem că SUA se vor coordona cu noi în schimbarea poverii” apărării în Europa.

Ministrul de Externe german a salutat decizia președintelui american Donald Trump de a desfășura 5.000 de soldați suplimentari în Polonia.

Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania, un proces care va fi finalizat în următoarele 6-12 luni, a anunțat vineri Pentagonul, potrivit Reuters.

Peste 30.000 de soldați americani vor rămâne în Germania. În decembrie 2025, erau 36.436 de militari americani activi staționați permanent în Germania, mai mult decât orice alt stat european, potrivit datelor Centrului pentru Date privind Personalul din Apărare al SUA (DMDC).

Președintele SUA, Donald Trump, amenințase anterior cu reducerea trupelor după un schimb de replici cu cancelarul german Friedrich Merz, care afirmase că Iranul „umilește” SUA în negocieri și că nu vede o strategie clară de ieșire a Washingtonului din conflict.

