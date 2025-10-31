cursdeguvernare

vineri

31 octombrie, 2025

Stiri

Cheltuielile estimate pentru localele din 7 decembrie – 67,6 mil. lei

De Vladimir Ionescu

31 octombrie, 2025

Guvernul a stabilit vineri, prin hotărâre, cheltuielile necesare pregătirii, organizării și desfășurării alegerilor locale parțiale din 7 decembrie, cheltuieli estimate la 67,6 milioane de lei.

Alegeri se vor desfăşura pentru primăriile din Bucureşti, şi alte 10 localităţi, precum şi pentru Consiliul Judeţean Buzău.

Sumele pentru aceste scrutinuri sunt repartizate în funcție de ordonatorul de credite însărcinat cu efectuarea cheltuielii, acestea fiind identificate pe baza prevederilor legale în vigoare care impun efectuarea respectivei cheltuieli.


„Cea mai mare sumă revine Ministerului Afacerilor Interne – 45 milioane lei, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă – peste 16,9 milioane lei. Cheltuielile au fost stabilite pe tipuri distincte, respectiv cheltuieli de personal, bunuri și servicii, active nefinanciare”, se arată în comunicat.

HG pentru stabilirea măsurilor tehnice necesare desfășurării alegerilor

Tot vineri, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.

Hotărârea detaliază atribuțiile și sarcinile ce revin Autorității Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Institutului Național de Statistică, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, instituțiilor prefectului, primarilor și președinților consiliilor județene în procesul de pregătire, organizare și desfășurare a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. 

****


