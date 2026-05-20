ChatGPT sau Gemini. Comparație între cei 2 agenți AI

Utilizatorii care au de ales între ChatGPT sau Gemini pentru îndeplinirea sarcinilor zilnice trebuie să se documenteze înainte pentru a ști care sunt domeniile în care excelează fiecare dintre cei doi agenți AI.

Diferența dintre ChatGPT și Gemini

Potrivit unei analize realizate de specialiștii GuruSup, o companie care oferă soluții software bazate pe inteligența artificială, diferența principală dintre ChatGPT (modelul GPT-5.4) și Gemini (modelul Gemini 3.1 Pro) constă în faptul că chatbotul lansat de OpenAI excelează la scriere și raționamente pas cu pas, în vreme ce asistentul AI creat de Google are ca puncte forte înțelegerea multimodală și procesarea contextelor masive, bazate pe volume mari de date.

Pentru sarcinile zilnice, ca de exemplu redactarea de e-mailuri, rezumarea articolelor, brainstorming, documentare sau găsirea rapidă de răspunsuri la întrebări, ambii asistenți AI oferă rezultate excelente.

Un aspect important de menționat este că atât ChatGPT, cât și Gemini sunt asistenți pentru uz general, adică niciunul dintre ei nu este conceput special pentru automatizarea afacerilor (pentru sarcini precum asistența pentru clienți sau procesarea tichetelor), mai notează experții citați.

ChatGPT sau Gemini – analiză comparativă

Scrierea, conceperea și redactarea de texte. La acest capitol, analiza menționată arată că ChatGPT este capabil să producă scrieri mai rafinate, generând un conținut mai creativ decât Gemini. La o concluzie similară au ajuns și specialiștii igmGuru, companie care oferă cursuri și certificări în domeniul inteligenței artificiale.

Astfel, aceștia au realizat un experiment (le-au dat celor 2 chatboți sarcina de a scrie o poveste SF de 300 de cuvinte), iar apoi le-au analizat comparativ abilitățile de scriere. Câștigătorul experimentului a fost ChatGPT, care a reușit să redacteze o narațiune mai bogată, cu mai multă profunzime emoțională, au apreciat specialiștii. Deși ambii chatboți au îndeplinit cerințele, povestirea lui ChatGPT a fost mai captivantă și mai cinematografică.

ChatGPT sau Gemini – logică și capacitate de raționare

Raționament. Potrivit GuruSup, ChatGPT este lider în sarcini complexe ce implică lanțuri de gândire, obținând scoruri mai mari la testele de raționament la nivel de absolvent (GPQA), oferind explicații mai structurate, pas cu pas.

Gemini este competitiv, dar ocazional sare peste pașii intermediari de raționament, motiv pentru care analiza publicată pe blogul companiei conchide că ChatGPT este mai fiabil în a răspunde la instrucțiuni nuanțate, gestionând totodată lanțuri logice complexe în mai mulți pași, cu mai puține erori.

Foto: Franz26 / pixabay.com

ChatGPT sau Gemini – text, imagini, audio, video

Utilizare multimodală. Deși ambii chatboți au abilități multimodale, Gemini este considerat mai performant de către specialiști, putând să proceseze nativ imagini, videoclipuri, fișiere audio și PDF-uri într-un singur prompt.

ChatGPT poate să gestioneze foarte bine imagini, fișiere (inclusiv PDF, DOCX, CSV, capturi de ecran etc), audio/voce, însă încă nu este la nivelul Gemini când vine vorba de analiza și procesarea video, în special a clipurilor lungi. ChatGPT poate analiza cadre/imagini din videoclipuri, însă Gemini a fost construit țintit pentru procesarea de text + imagine + audio + video în același flux, ceea ce îi conferă un avantaj în privința utilizării multimodale.

Din perspectiva utilizării multimodale, un aspect relevant este că Gemini este integrat în mod natural în ecosistemul Google (în aplicații precum Gmail, Google Docs, Google Meets, Google Search, YouTube sau Google Maps), motiv pentru care alegerea acestui agent AI este mai potrivită în cazul utilizatorilor care folosesc în mod constant aplicațiile Google în fluxul lor zilnic de lucru.

OpenAI vs Google – comparația agenților AI

Fereastra contextuală. „Fereastra contextuală” reprezintă cantitatea maximă de tokene pe care un model bazat pe AI o poate „ține în memorie” într-o singură conversație. Un token poate fi un cuvânt, însă este posibil și ca un cuvânt să fie alcătuit din mai multe tokene.

Conform analizei GuruSup referitoare la alegerea ChatGPT sau Gemini, Gemini are o limită de 1 milion de token-uri, cu mult peste cele de 128.000 ale ChatGPT. Astfel, Gemini este o alegere mai potrivită pentru utilizatorii care au nevoie să analizeze baze mari de cod, documente juridice sau fiscale lungi sau transcrieri de discuții care se întind pe ore bune.

ChatGPT sau Gemini – programare

Codare. Specialiștii igmGuru le-au dat celor 2 chatboți sarcina de a identifica eroarea dintr-un fragment de cod Python, de a explica în ce constă aceasta și cum ar trebui corectată. În urma experimentului, experții au considerat că ChatGPT a explicat eroarea mai clar, folosind un raționament pas cu pas ce a oferit o claritate tehnică mai mare. Deși Gemini a găsit și el eroarea, explicația a părut mai puțin detaliată.

Și analiza GuruSup a conchis că ChatGPT generează cod mai curat în Python, TypeScript și Rust, însă a subliniat că Gemini se descurcă bine pentru sarcini standard și beneficiază de o integrare mai strânsă cu Google Cloud. Pe de altă parte, atât ChatGPT, cât și Gemini, sunt în urma asistentului Claude Opus 4.6, acesta din urmă dominând fluxurile de lucru pentru codare bazată pe AI, mai notează sursa citată.

Foto: Franz26 / Alexandra_Koch / pixabay.com

