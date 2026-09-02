ChatGPT, Reddit și Roblox se vor confrunta cu reglementări sporite în UE – crește riscul tensiunilor comerciale transatlantice

Comisia Europeană a desemnat Reddit și Roblox drept platforme online foarte mari iar ChatGPT este identificat ca motor de căutare online foarte mare în temeiul Legii privind serviciile digitale (DSA), obligând aceste servicii online la respectarea unor reglementări mult mai stricte în Europa.

DSA stabilește obligații pentru serviciile online utilizate de cetățenii UE, inclusiv rețelele de socializare, magazinele de aplicații, piețele digitale și platformele de turism online.

Platformele sau motoarele de căutare care au în medie peste 45 de milioane de utilizatori unici pe lună în Uniunea Europeană sunt clasificate drept Platforme Online Foarte Mari sau Motoare de Căutare Online Foarte Mari scrie The Epoch Time.

ChatGPT, Reddit și Roblox au „declarat că ajung în medie la cel puțin 45 de milioane de utilizatori pe lună în UE și, prin urmare, îndeplinesc pragul pentru clasificare”, arată Comisia Europeană într-un comunicat din 31 august.

Odată cu această desemnare, aplicațiile trebuie să se conformeze anumite obligații, care includ stabilirea unui punct de contact pentru autoritățile europene, raportarea infracțiunilor și asigurarea transparenței în politicile privind publicitatea și moderarea conținutului.

Platformele digitale trebuie, de asemenea, să identifice, să analizeze și să evalueze „riscurile sistemice” din ofertele lor, inclusiv cele legate de securitatea publică, procesele electorale, sănătatea publică, protecția minorilor, conținutul ilegal, sănătatea mintală și fizică și respectarea drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare și libertatea presei.

ChatGPT este un sistem de inteligență artificială care interacționează cu solicitările utilizatorilor, inclusiv prin căutarea pe web, ceea ce îl califică drept motor de căutare online, a declarat Comisia. Întrucât Reddit și Roblox – o platformă de jocuri și creativă – permit utilizatorilor să difuzeze conținut al unei terțe părți, Comisia le-a considerat platforme online în temeiul DSA.

Aplicațiile online desemnate ca platforme online foarte mari sau motoare de căutare online foarte mari sunt, de asemenea, obligate să își partajeze datele cu Comisia Europeană și autoritățile de reglementare naționale pentru a permite monitorizarea și evaluarea acestor servicii pentru conformare cu DSA. Aplicațiile software trebuie să conțină o funcție internă de conformitate pentru a se asigura că riscurile identificate în ofertele lor sunt atenuate.

ChatGPT, Reddit și Roblox trebuie să se conformeze obligațiilor suplimentare din DSA până în ianuarie 2027.

Desemnarea în UE ca platformă online foarte mare a fost contestată de Amazon în 2023. Cu toate acestea, într-o decizie din noiembrie 2025, Curtea de Justiție a UE a refuzat să anuleze decizia Comisiei.

Amazon a declarat că este dezamăgită de hotărâre: „Statutul de platformă online foarte mare a fost conceput pentru a combate riscurile sistemice prezentate de companiile foarte mari, al căror venit principal provine din publicitate și care distribuie conținut și informații”, a declarat compania într-un comunicat.

„Amazon Store, ca platformă de vânzări online, nu prezintă astfel de riscuri sistemice; vinde doar bunuri și nu difuzează sau retransmite informații, opinii sau altfel de conținut.” Amazon Store continuă să fie listat ca o platformă online foarte mare de către Comisia Europeană.

În total, UE a desemnat până acum 28 de servicii drept motoare de căutare și platforme online foarte mari în cadrul DSA, a anunțat Comisia. Acestea includ App Store de la Apple, AliExpress, TikTok, WhatsApp, X, Wikipedia și Facebook.

Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv pentru Suveranitate tehnologică, securitate și democrație la Comisia Europeană, a declarat că ultimele desemnări vor supune ChatGPT, Reddit și Roblox unui „standard mai ridicat de control și responsabilitate în Uniunea Europeană, în conformitate cu impactul lor mare asupra cetățenilor și societății noastre”.

„Continuăm să urmărim îndeaproape peisajul digital și nu vom ezita să desemnăm orice platformă care îndeplinește pragul pentru o supraveghere sporită în temeiul Legii privind serviciile digitale”, a declarat Virkkunen.

În schimb, președintele Donald Trump a adoptat o poziție fermă împotriva regulilor UE care viziează companiile americane de tehnologie.

Într-o postare pe Truth Social din 24 iulie, Trump a anunțat o anchetă formală privind practicile comerciale ale UE, amenințând că va impune noi tarife după ce blocul a impus amenzi de miliarde de dolari companiilor americane pentru neconformare.

Amenințările au venit după ce Comisia Europeană a amendat Google cu 890 de milioane de euro (aproximativ 1 miliard de dolari) pentru încălcarea Legii privind piețele digitale, un regulament complementar Legii privind piețele digitale (DSA) care vizează platformele online.

Trump a declarat că amenzile aplicate Google și altor companii de tehnologie din SUA trebuie anulate: „Uniunea Europeană va plăti un preț foarte mare pentru acest comportament ilegal și extrem de lipsit de etică, despre care i-am avertizat în mod constant”, a spus Trump.

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