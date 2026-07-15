CFR semnează un contract de 524 mil. lei pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a semnat contractul pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa – Etapa III cu o valoare de 523,8 milioane lei, fără TVA. Acesta a fost atribuit Asocierii formate din BAWI CONSTRUCTION SRL şi SWIETELSKY CONSTRUCT SRL, liderul asocierii fiind BAWI CONSTRUCTION SRL.

Investiţia contribuie la crearea condiţiilor necesare pentru creşterea volumului de mărfuri transportate pe calea ferată, dezvoltarea investiţiilor şi promovarea unui sistem de transport durabil şi interoperabil, se arată într-un comunicat al CFR SA, citat de News.ro.

CFR SA a semnat contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa – Etapa III”, a anunţat, miercuri, societatea. Asocierea formată din BAWI CONSTRUCTION S.R.L. şi SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L., liderul asocierii fiind BAWI CONSTRUCTION S.R.L. este cea care se va ocupa de realizarea lucrărilor.

7 luni pentru proiectare, încă 30 de luni pentru execuția lucrărilor

Valoarea contractului este de 523.811.174,66 lei, fără TVA, cu o durată totală de 159 de luni, din care 7 luni pentru proiectare, 30 de luni pentru execuţia lucrărilor, o lună pentru recepţia la terminarea lucrărilor, 120 de luni pentru perioada de garanţie şi o lună pentru activităţile desfăşurate după recepţia finală.

Finanţarea este asigurată din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, din veniturile proprii ale CFR SA, precum şi din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

Investiţia urmăreşte creşterea competitivităţii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, precum şi îmbunătăţirea conexiunii acesteia cu reţeaua europeană de transport. De asemenea, se are în vedere creşterea volumului de mărfuri transportate pe calea ferată, dezvoltarea investiţiilor şi promovarea unui sistem de transport durabil şi interoperabil.

Investiția va crește capacitatea de tranzit

„Principalele obiective urmărite prin realizarea investiţiei vizează modernizarea infrastructurii feroviare pentru creşterea vitezei de circulaţie, sporirea capacităţii de tranzit şi îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare”, precizează oficialii CFR SA.

Lucrările prevăd realizarea sau modernizarea instalaţiilor de electrificare la tensiunea de 25 kV, modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi instalarea unor sisteme noi de centralizare electronică, care să permită comandarea şi verificarea în condiţii de siguranţă a macazurilor şi semnalelor feroviare.

Investiţia include introducerea sistemului european de management al traficului feroviar ERTMS, format din sistemul european de control al trenurilor ETCS Nivel 2 şi sistemul de comunicaţii feroviare GSM-R, care permite supravegherea circulaţiei trenurilor şi transmiterea informaţiilor necesare personalului feroviar în conformitate cu standardele europene.

În acelaşi timp, proiectul urmăreşte asigurarea interoperabilităţii infrastructurii prin respectarea specificaţiilor tehnice aplicabile la nivel european, inclusiv în ceea ce priveşte sarcina pe osie de 22,5 tone, gabaritul de încărcare, lungimea liniilor şi accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi.

Nu în ultimul rând, sunt prevăzute lucrări de modernizare a staţiilor şi haltelor de mişcare, înlocuirea podurilor şi podeţelor, repararea sistemelor de drenaj, consolidarea terasamentelor şi construirea unor drumuri de întreţinere în zonele în care nu există acces din drumurile publice. De asemenea, se mai urmăreşte reabilitarea sau modernizarea clădirilor destinate călătorilor, realizarea unor pasarele ori tuneluri pietonale, adaptarea peroanelor la standardele europene şi implementarea unor soluţii pentru reducerea nivelului de zgomot.

„Prin modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa, CFR SA urmăreşte creşterea capacităţii de operare a transporturilor, îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei şi consolidarea rolului strategic al portului în cadrul coridoarelor europene de transport”, precizează reprezentanţii companiei.

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